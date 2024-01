Russia e Stati Uniti si affrontano nella semifinale della Billie Jean King Cup

Anastasia Pavlyuchenkova ha recuperato da un set di svantaggio per battere Alize Cornet mercoledì e aiutare la Federazione russa di tennis a sconfiggere i campioni in carica della Francia e a raggiungere le semifinali della Billie Jean King Cup per la prima volta dal 2015.

I russi affronteranno gli Stati Uniti dopo aver battuto la Spagna per 2-1 e aver conquistato il primo posto nel Gruppo C nell'altro incontro della giornata alla O2 Arena di Praga.

La squadra RTF, le cui cinque giocatrici presenti a Praga sono classificate tra le prime 40 del mondo, aveva bisogno di vincere solo una partita nel secondo round-robin del Gruppo A dopo aver eliminato il Canada per 3-0 nell'esordio.

Ekaterina Alexandrova ha perso il primo incontro contro Clara Burel, lasciando alla Pavlyuchenkova, la più alta in classifica tra le russe con il 12° posto, la necessità di battere la Cornet, 59° in classifica, per non lasciare che il suo destino dipenda dal doppio.

La Cornet ha dimostrato di avere cuore contro la russa, vincendo il set d'apertura, ma la Pavlyuchenkova ha trovato una marcia in più e una maggiore potenza per vincere una partita estenuante per 5-7 6-4 6-2.

La Pavlyuchenkova ha strappato il servizio alla Cornet per tre volte nel set decisivo e ha convertito il suo primo match point con un'immacolata drop volley, prima di scatenarsi in una giga con la compagna di squadra Daria Kasatkina in campo.

"Sono molto, molto stanca perché ho dato tutto fisicamente ed emotivamente", ha dichiarato la Pavlyuchenkova ai giornalisti.

"Non mi sentivo molto bene prima del match e nel primo set ero un po' lenta per qualche motivo... ma alla fine ho trovato un'energia incredibile e mi sono trovata in quella sorta di zona e di vibrazione".

Burel e Cornet sono tornate in campo per il doppio, sperando di aiutare almeno la Francia a conquistare il pareggio, ma la coppia russa composta da Liudmila Samsonova e Veronika Kudermetova le ha completamente surclassate con una vittoria per 6-2 6-1.

In base al nuovo formato del torneo, 12 squadre sono state divise in quattro gruppi di gioco round-robin e le vincitrici dei gruppi passano alle semifinali di venerdì, con la finale di sabato.

Gli Stati Uniti, 18 volte campioni, erano sotto pressione dopo la sconfitta con la Slovacchia nella partita inaugurale e sapevano che solo una vittoria convincente contro la Spagna sarebbe stata sufficiente.

Sloane Stephens ha aperto le danze con una vittoria per 6-4 6-4 su Nuria Parrizas Diaz, mentre Danielle Collins ha sconfitto Sara Sorribes Tormo con un solo game di scarto.

La vittoria in rimonta delle spagnole Aliona Bolsova e Rebeka Masarova su Caroline Dolehide e Coco Vandeweghewas è stata puramente accademica, in quanto gli Stati Uniti di Kathy Rinaldi si sono assicurati il primo posto nel girone grazie a una percentuale di vittorie e sconfitte superiore.

La Russia, che ha vinto l'ex Fed Cup per quattro volte tra il 2004 e il 2008, incontrerà gli Stati Uniti venerdì.

La giornata di giovedì conclude i gironi, con l'Australia impegnata contro la Bielorussia nel Gruppo B e la Svizzera che affronterà i padroni di casa della Repubblica Ceca nel Gruppo D.

Fonte: edition.cnn.com