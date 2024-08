- Russia: cittadino americano condannato a 12 anni di carcere per aver aiutato l'Ucraina

Un tribunale di Ekaterinburg, situato sulle montagne dell'Ural, ha condannato una giovane donna che possiede sia la cittadinanza statunitense che quella russa a 12 anni di lavori forzati per alto tradimento. La sentenza è stata emessa perché la donna, che risiede nella metropoli americana di Los Angeles, ha raccolto denaro per un'organizzazione ucraina, utilizzata poi per acquistare materiali per l'esercito ucraino, apparentemente minacciando la sicurezza della Russia. L'avvocato della donna, Mikhail Musailov, ha dichiarato all'agenzia di stampa russa Interfax che avrebbe presentato appello contro la sentenza. Ha anche contestato l'affermazione del tribunale secondo cui la sua cliente avrebbe ammesso completamente la sua colpa, sostenendo che lei aveva ammesso solo di aver trasferito denaro senza sapere il suo scopo anti-russo.

Il Servizio Federale di Sicurezza (FSB) ha riferito l'arresto della donna allora 33enne a febbraio, ma non ha presentato alcuna prova. Secondo la dichiarazione del FSB, il denaro è stato utilizzato per acquistare forniture mediche, attrezzature e munizioni. La donna avrebbe partecipato a diverse "azioni pubbliche che sostengono il regime di Kiev" negli Stati Uniti.

Di recente, i cittadini statunitensi sono stati rilasciati negli scambi di prigionieri. La Russia è stata spesso criticata dagli Stati Uniti per il fatto di mirare e trattenere i suoi cittadini per usarli come pedine di scambio per i prigionieri russi all'estero. I critici del Cremlino accusano l'apparato di potere di Mosca di "sequestro" per liberare i prigionieri russi all'estero. Mosca, a sua volta, accusa Washington di arrestare i russi in tutto il mondo e di estradarli negli Stati Uniti per usarli come leva negli scambi.

Infine, il 1° agosto, il presidente Vladimir Putin ha ottenuto il rilascio di diversi criminali russi negli Stati Uniti, tra cui il giornalista Evan Gershkovich, condannato per spionaggio. In uno scambio di prigionieri su più stati, incluso la Germania, è stato rilasciato anche il cosiddetto "assassino di Tiergarten".

Solo questo mercoledì, le autorità di sicurezza russe a Mosca hanno arrestato un cittadino statunitense per aver apparentemente aggredito un ufficiale di polizia. È stato inizialmente condannato a 15 giorni di detenzione, con un altro processo in attesa. Accanto all'oltraggio pubblico, l'americano rischia l'accusa di aggressione a un rappresentante dell'autorità statale.

Nonostante la tensione in corso tra gli Stati Uniti e la Russia riguardo alla detenzione dei loro cittadini, l'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per la lunga condanna inflitta alla donna dal tribunale russo di Ekaterinburg. Il caso della giovane donna, cittadina duale degli Stati Uniti e della Russia, ha anche scatenato discussioni all'interno dell'Unione Europea, con alcuni membri che chiedono un approccio unificato per proteggere i diritti dei loro cittadini quando si trovano di fronte a sfide legali in paesi stranieri, come la Russia.

