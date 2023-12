Russell Wilson si dice "deluso" dal fatto che i Denver Broncos lo abbiano messo in panchina per aver rifiutato un cambio di contratto

"Sentivo che stavamo facendo qualcosa di speciale e che stavamo girando", ha detto Wilson, parlando venerdì per la prima volta con i media dopo essere stato messo in panchina.

"Ovviamente abbiamo avuto alcune partite difficili, alcune partite ravvicinate, ma abbiamo ancora una possibilità. Alla fine della giornata, quello che Dio ha in serbo per me, continuerò a confidare in lui.

"Continuerò a dare il meglio di me ogni giorno e ad essere il più professionale possibile, indipendentemente dalle circostanze. L'ho imparato molto tempo fa", ha aggiunto il 35enne quarterback.

Wilson ha firmato un'estensione quinquennale del valore di 245 milioni di dollari nel settembre 2022, che entrerà in vigore dalla prossima stagione.

Secondo ESPN, Wilson ha "una garanzia di 39 milioni di dollari nel 2024, sia che faccia parte della squadra o meno", oltre ad "altri 37 milioni di dollari (il suo stipendio del 2025) garantiti se non riuscisse a superare una visita medica il quinto giorno del nuovo anno di campionato a marzo".

Nell'intervista rilasciata venerdì ai media, Wilson ha dichiarato di essere stato contattato dalla squadra dopo la vittoria dei Broncos nella settimana 8 sui Kansas City Chiefs e di avergli detto che se non avesse spostato la garanzia di infortunio prevista dal suo contratto sarebbe stato messo in panchina.

"Abbiamo battuto i Chiefs. Sono venuti da me all'inizio della settimana di pausa, lunedì o martedì, e mi hanno detto che se non avessi cambiato il mio contratto, la mia garanzia di infortunio, sarei stato messo in panchina per il resto dell'anno... Ero decisamente deluso", ha detto Wilson.

"Non avevo intenzione di togliere le garanzie sugli infortuni", ha detto. "Questa è una partita molto fisica. Ho giocato per 12 anni e questo conta per me".

Secondo Wilson, anche la NFL Players' Association (NFLPA) e la NFL "sono state coinvolte... a un certo punto".

"Sono venuto qui per giocare", ha aggiunto Wilson. Sapevo che sarebbe stato un processo...". Ho firmato un contratto di sette anni ... per andare a giocare duro e questo è il mio obiettivo".

La NFL ha rifiutato di commentare quando è stata contattata dalla CNN. Anche la NFLPA e i Broncos sono stati contattati per un commento sul contratto di Wilson.

Un Wilson in salute garantirebbe ai Broncos una maggiore flessibilità nell'approccio al futuro del quarterback con la squadra, dato che un infortunio del 35enne nelle settimane conclusive della stagione regolare potrebbe limitare le opzioni della franchigia.

Decisione difficile

Nel frattempo, il capo allenatore dei Broncos Sean Payton ha parlato con i media venerdì, ma ha evitato di rispondere alle domande sulla situazione.

"Mi occupo di football", ha detto Payton ai giornalisti. "È una cosa che (il general manager) George (Paton) e il front office (gestiscono).

"Non sono coinvolto in nulla di tutto ciò. Certo, sono coinvolto in molte cose, ma... Ci sarà un momento e un luogo alla fine della stagione in cui alcune delle domande che potreste avere, qualcun altro sarà in grado di rispondere. Il mio obiettivo è stato quello di vincere.

"So come sono state scritte alcune cose, ma questa decisione è strettamente legata a ciò che credo ci dia la possibilità di ottenere la vittoria numero 8", ha aggiunto Payton.

"È una decisione difficile, ma non c'è altro: per me e per il punto in cui mi trovo nella mia carriera, l'unica cosa che mi interessa è ottenere un'altra vittoria. Non ci sarebbero altre ragioni. Russ ha avuto una grande settimana. L'ha gestita in modo professionale".

In precedenza, Payton aveva minimizzato le motivazioni economiche dietro la panchina di Wilson.

"Capisco tutte le speculazioni e tutto ciò che circonda una mossa del genere", ha detto Payton.

"Posso dire che stiamo cercando disperatamente di vincere. Certo, nel nostro gioco di oggi ci sono l'economia e tutte le altre cose, ma la spinta numero 1 dietro questo - ed è una decisione che sto prendendo - è quella di ottenere una scintilla offensiva".

Il nove volte Pro Bowler Wilson, che è alla sua dodicesima stagione nella lega, ha contribuito a condurre i Broncos a un record di 7-8 lanciando per 3.070 yard, 26 touchdown e otto intercetti in questa stagione.

Wilson è stato ceduto ai Broncos prima della stagione 2022 dopo aver trascorso le sue prime 10 stagioni con i Seattle Seahawks. Wilson ha contribuito a condurre Seattle alla vittoria del Super Bowl XLVIII nel 2014.

I Broncos giocheranno domenica contro i Los Angeles Chargers e poi contro i Las Vegas Raiders il 7 gennaio 2024, ma le possibilità che Denver raggiunga i playoff sono scarse.

Fonte: edition.cnn.com