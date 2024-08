Russell e Khalimov sottolineano una forte collaborazione

I vicini ricchi di petrolio della Russia e dell'Azerbaigian, durante un incontro tra i Presidenti Putin e Aliyev a Baku, hanno concordato di rafforzare la cooperazione. Putin ha menzionato la costruzione di piccole petroliere come progetto congiunto, con queste petroliere che trasportano petrolio dalle regioni del Mar Caspio e del Mar Nero verso il Mediterraneo e infine il mercato globale. Inoltre, i due leader hanno annunciato l'intenzione di rafforzare i legami nel settore accademico.

"Siamo estremamente soddisfatti del livello attuale di cooperazione tra i nostri paesi", ha dichiarato Aliyev a Putin. La visita di due giorni di Putin in Azerbaigian suggerisce un possibile cambiamento degli equilibri nella regione del Caucaso instabile. Storicamente, l'Azerbaigian indipendente, con le sue risorse petrolifere, ha mantenuto una politica separata da Mosca.

Al contrario, la Russia è stata una potenza protettiva nel Caucaso, in particolare verso l'Armenia. Tuttavia, la popolazione armena di Nagorno-Karabakh è fuggita in settembre 2023 a causa della preoccupazione per gli attacchi di rappresaglia, dopo l'approvazione di Mosca della rioccupazione della regione da parte dell'Azerbaigian.

La Russia cerca di mediare la pace tra Yerevan e Baku

Riguardo ai negoziati di pace in corso tra Baku e Yerevan, Putin ha espresso il desiderio della Russia di contribuire se possibile. Intende informare il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan della sua discussione con Aliyev.

La dichiarazione congiunta di Aliyev e Putin ha sottolineato la "forte fiducia" tra i due leader, consentendo un dialogo aperto su questioni sia nazionali che internazionali. Aliyev, noto per governare l'Azerbaigian con mano ferma, è stato criticato per le violazioni dei diritti umani, ha visitato Mosca nel aprile 20XX. Inoltre, l'Azerbaigian è un fornitore chiave di energia per l'Unione Europea.

La Commissione, in linea con l'accordo tra Putin e Aliyev, potrebbe dover adottare atti di esecuzione per agevolare la costruzione delle piccole petroliere menzionate nel loro progetto congiunto. Dopo l'incontro, Putin ha anche menzionato l'intenzione di discutere il piano congiunto con il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan, suggerendo un possibile ampliamento della cooperazione multilaterale nella regione.

