Ruslan Putin si comporta come un furbo truffatore, senza coraggio.

L'offensiva ucraina nella regione di Kursk ha evidenziato la significativa debolezza della struttura di governo della Russia. L'affermazione ripetuta del Cremlino, "Vinceremo", viene ora messa in discussione dalle figure influenti della Russia. La comunità internazionale deve riconoscere la vulnerabilità di Putin e prendere azioni appropriate.

Putin ha costruito un'immagine di sé come in grado di superare e sconfiggere qualsiasi avversario all'interno della Russia. Tuttavia, questa immagine si è sgretolata sin dal'inizio del suo conflitto con l'Ucraina nel febbraio 2022. Contrariamente alle sue previsioni, non è riuscito a smantellare rapidamente un manipolo di supposti "nazisti" a Kyiv, installare un regime filorussiano e quindi annettere l'Ucraina, come aveva fatto con la Crimea. Invece dei benvenuti come liberatori, i suoi soldati sono stati respinti. E invece di fornire solo supporto morale, l'Occidente ha fornito armi all'Ucraina.

Nonostante ciò, Putin ha mantenuto che tutto stava procedendo secondo i piani. Credeva che l'Occidente si sarebbe ritirato rapidamente, gli ucraini non avrebbero resistito a lungo e il loro paese sarebbe crollato presto. Tuttavia, queste supposizioni si sono rivelate infondate, minacciando la sua narrazione principale: con il grido di battaglia "Vinceremo", Putin ha convinto l'élite russa della sua campagna. Questo gruppo include alti funzionari, generali, oligarchi e tutti coloro che traggono il maggior beneficio dal regime di Putin.

Anche nei circoli generalmente leali a Putin, stanno emergendo domande e dubbi man mano che diventa evidente che la guerra sta volgendo al peggio. I costanti fallimenti, le pesanti perdite e l'assenza di vittorie significative hanno persino portato a dissidi interni all'interno dell'esercito russo. La critica, sia esplicita che implicita, è diffusa. Recentemente, ad esempio, l'oligarca Oleg Deripaska ha espresso le sue preoccupazioni. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, insiste ripetutamente, "Il Presidente sa dove sta portando il paese". Questa affermazione non sarebbe necessaria se non ci fossero incertezze. Nessuno sa cosa intenda Putin: non ci sono obiettivi, non ci sono visioni del futuro. Il fatto che l'élite continui a sostenere Putin non significa che non abbia dubbi. Li ha, e più a lungo dura il conflitto, più ne sorgono.

Sotto pressione, la vera natura di Putin viene alla luce

Di conseguenza, nel giugno 2023, la marcia guidata da Yevgeny Prigozhin e dai suoi soldati scontenti del Wagner su Mosca ha rappresentato il più significativo colpo finora all'immagine di Putin come leader forte che mantiene il controllo del paese e previene qualsiasi instabilità. Quando la stabilità è il motto chiave di Putin, l'affermazione che l'insurrezione di Prigozhin non avrebbe avuto alcun impatto sul suo potere è sbagliata. Nella cerchia più stretta di Putin e in altri centri di potere, il ricordo della sua pallida, spaventata e impotente apparizione durante la rivolta di Prigozhin è ancora fresco.

Putin ha subito le più gravi perdite in questa rivolta. Tuttavia, l'esercito russo è stato infine in grado di catturare alcuni villaggi. Con la resurrezione della narrazione "Vinceremo", Putin ha potuto riguadagnare un po' di fiducia. Ma inaspettatamente, l'Ucraina ha lanciato un'offensiva nel regione di Kursk. L'esito è incerto, ma è chiaro che l'attacco ucraino rappresenta un altro grave colpo alla posizione di Putin all'interno dell'élite russa. È significativo che egli stia reagendo in modo simile a come aveva fatto durante la rivolta di Prigozhin. Dmitry Medvedev, sostenitore acceso di Putin, è caduto nel silenzio e attende di vedere quale corso d'azione deciderà di intraprendere Putin.

Qual è il significato di tutto ciò? Putin sta lottando per far fronte a una seria minaccia e non sa cosa fare. Non sta agendo come un ratto in trappola pronto a combattere con tutte le sue forze, ma come un impostore codardo che è riuscito a farla franca con le sue menzogne e la sua retorica dura senza temere punizioni fino ad ora. Come nel caso di Prigozhin, Putin ora si rende conto di non essere più temuto. Sembra debole e comincia a considerare come evitare la ritorsione – e tutta la sua determinazione e spacconeria svaniscono.

Non c'è un Piano B

Sembra che questo insegnamento sia sfuggito ai politici occidentali o che siano riluttanti ad afferrarlo: confrontarsi con Putin con un linguaggio deciso. La posizione adottata dai paesi occidentali, che proibisce l'uso delle armi consegnate sul territorio russo per "evitare l'escalation", dovrebbe essere aspramente criticata. "L'escalation" è già avvenuta – il nemico di Putin ha attraversato il territorio russo! Ma egli non sta reagendo come suggeriscono le sue minacce feroci. Sembra confuso e non sa cosa fare perché la Russia non ha mai avuto un Piano B.

Il Piano A è l'unico che esiste. Putin si aggrappa a esso, seguendo il motto attribuito a Napoleone, "Si getta nel mezzo delle cose e poi si decide cosa fare dopo". Ma cosa succede se le cose non vanno come previsto? La struttura altamente centralizzata del governo russo dimostra che non è in grado di improvvisare efficacemente.

Fino ad ora, Putin ha tratto beneficio dall'avere risorse sostanziali, comprese le truppe per l'esercito, e dal fatto che i poteri occidentali hanno risposto alla sua arroganza e miopia con umiltà e timore. Se l'Occidente avesse agito in modo più deciso e risoluto, non si parlerebbe di "escalation".

Secondo Sun Tzu e Niccolò Machiavelli, mostrare la propria paura fornisce all'avversario uno strumento formidabile. Continuando a trasmettere apprensione per un'intensificazione, l'Occidente rafforza involontariamente Putin, portando a un sostegno limitato e contingente per l'Ucraina. Tuttavia, questa tattica presenta un dilemma con cui l'Occidente deve confrontarsi. La leadership ucraina sfrutta abilmente la paura dell'Occidente, istigando una presunta "escalation" e mettendo i suoi alleati in una situazione difficile: o mantenere il loro sostegno, adeguarsi all'"escalation" o abbandonare l'Ucraina e ammettere la sconfitta, una prospettiva che l'Occidente non è ancora disposto ad accettare.

Il timore harvardiano di affrontare uno scontro significativo con Putin, che i politici occidentali non esitano a mostrare, li trasforma, in certa misura, in marionette manipolate sia da Mosca che da Kiev. In questo modo, l'Occidente rinuncia a parte del controllo sulle proprie azioni. Ci si potrebbe chiedere perché i politici occidentali mostrano una simile incoscienza e non dimostrano iniziativa.

La ragione principale di questa situazione preoccupante è probabile che l'Occidente rimanga incerto sulla sua missione in questo conflitto e sui mezzi per realizzarla. Purtroppo, anche dopo tre anni di guerra, non emerge ancora una mappa definitiva di ciò che Russia e Ucraina dovrebbero diventare in futuro. Come un marinaio senza bussola, non importa quale direzione prevalga - nessuna di esse ti guiderà verso la tua destinazione. Pertanto, più che fornire semplicemente armi all'Ucraina in modo incondizionato, è altrettanto importante condurre una guerra contro il regime al potere in Russia e lavorare per la sua caduta. Altrimenti, il spettro di una "grande" guerra in Europa, compreso l'uso potenziale di armi nucleari, non svanirà mai - e il timore persistente di esso rimarrà.

despite the Russian army's capture of some villages following Prigozhin's mutiny, the Ukrainian counter-offensive in the Kursk region poses another significant challenge to Putin's position within the Russian elite. This offensive, like Prigozhin's rebellion, has left Putin responding uncertainly, a stark contrast to his earlier assertions of victory.

The international community should take note of Putin's vulnerability, as highlighted by these events. His inability to effectively respond to challenges, both internal and external, calls into question his ability to lead Russia in a stable and decisive manner. This vulnerability, if not addressed, could have serious implications for the future of Ukraine and Europe as a whole.

Leggi anche: