Il clamore intorno agli Oasis: I famosi fratelli Noel (57) e Liam Gallagher (51), leader del leggendario gruppo Oasis, hanno annunciato un tour di reunion previsto per il 2025. Finora sono stati confermati 14 concerti, con la possibilità di ulteriori aggiunte. Fonti interne suggeriscono che il chitarrista storico Gem Archer (57) si unirà a loro in questo viaggio musicale, come riportato dal quotidiano britannico "Mirror". Le speculazioni precedenti avevano ipotizzato la partecipazione di Paul Benjamin Arthurs, alias Bonehead (59), il chitarrista originale e co-fondatore degli Oasis, che è stato sostituito da Archer.

"Gem è il pezzo che mancava"

Mentre le conferme ufficiali sono in attesa, Gem e Bonehead sembrano essere i candidati più forti. Secondo una fonte interna, la chiave è trovare persone che si integrano bene con i fratelli Gallagher e hanno una solida storia con il gruppo. Gem Archer, che ha fatto parte degli Oasis dal 1999 fino allo scioglimento del gruppo nel 2009 a causa delle tensioni tra i fratelli Gallagher, è un candidato perfetto. Questa fonte afferma: "Sarebbe una sorpresa enorme se non ci fosse per il tour britannico. Conosce i pezzi, conosce il gruppo come le sue tasche e ha già lavorato con i Gallagher, quindi sa cosa lo aspetta."

Archer ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '80 con gruppi come The Edge e The Contenders. Dopo lo scioglimento degli Oasis, si è unito a Liam Gallagher, Chris Sharrock (60) e Andy Bell (60) nella loro band precedente, Beady Eye. Ha anche collaborato con Noel Gallagher's band, High Flying Birds.

Possibile gruppo di apertura: Kasabian?

Oltre alla formazione del gruppo dei fratelli Gallagher, l'attenzione è stata attirata anche dal possibile gruppo di apertura. I bookmaker hanno scommesso sulla band rock britannica Kasabian, che è stata indicata come probabile gruppo di supporto del tour. Un portavoce della compagnia ha dichiarato a "The Sun": "Kasabian hanno sempre avuto un legame stretto con gli Oasis, e con le quote a 7/4, pensiamo che sia probabile che la band di Leicester apparirà come supporto in qualche momento durante il tour."

Kasabian, composto da Sergio Pizzorno (43), Chris Edwards (43), Ian Matthews (53) e Tim Carter, è stato formato a Leicester nel 1997. I loro brani più popolari includono "Fire" e "Club Foot". Il chitarrista ex Kasabian, Jay Mehler (52), ha fatto parte della band di Liam Gallagher, Beady Eye, dal 2013.

Il 27 agosto, Noel e Liam Gallagher hanno annunciato il loro ritorno sulla piattaforma X (ex Twitter), annunciando che torneranno a esibirsi come Oasis nel 2025. Il gruppo è stato fondato nel 1991 come ensemble rock che includeva i fratelli Gallagher, Bonehead, il bassista Paul McGuigan (53) e il batterista Tony McCarroll (53). McCarroll se n'è andato quattro anni dopo, dopo aver ricevuto critiche da Noel Gallagher per la sua tecnica di batteria, ritirandosi dalla vita pubblica e rendendo improbabile la sua partecipazione al tour di reunion.

♪ La storia musicale di Gem Archer con gli Oasis e la sua familiarità con i fratelli Gallagher rendono la sua inclusione nel tour di reunion molto attesa. ♪ La possibile collaborazione tra Oasis e Kasabian come partner del tour potrebbe creare un'energia elettrizzante, data la loro storia condivisa e il legame del chitarrista ex Kasabian con la band precedente di Liam Gallagher.

