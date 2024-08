Rumori insoliti di trasferimenti in arrivo il giorno della scadenza finale

Errori di Trasferimento: Un'occhiata ad Alcuni Momenti Amari del Giorno del Mercato

Venerdì segna un altro Giorno del Mercato, un giorno che porta eccitazione al mondo del calcio. Ma non tutti gli affari si concludono all'ultimo minuto. Ecco cinque aneddoti divertenti dai precedenti giorni del mercato, inclusa una mortificante disavventura del fax.

Il Fiasco del Fax di Eric Maxim Choupo-Moting: L'attaccante è stato al centro di uno dei più imbarazzanti errori di mercato nella storia della Bundesliga. Colonia e Amburgo avevano stretto un accordo per un trasferimento invernale nel 2010/11, avevano persino firmato i contratti. Tuttavia, un fax difettoso ha impedito il trasferimento alla città della cattedrale all'ultimo secondo. Solo il padre del giocatore, Choupo-Moting, aveva inviato il contratto a Colonia poco prima della chiusura della finestra di trasferimento, ma la pagina vitale con la firma del giocatore è arrivata troppo tardi. Solo 13 minuti hanno fatto la differenza.

Il Quasi-Miss di Joao Palhinha: Il centrocampista aveva già superato le visite mediche, indossato la maglia del Bayern Monaco per le foto e persino raggiunto la Säbener Straße, ma l'affare è comunque saltato. Il Fulham non è riuscito a trovare un sostituto in tempo e ha optato per tenere Palhinha. Per fortuna, sono riusciti a far funzionare le cose durante la finestra di trasferimento estiva. Uli Hoeneß non era divertito dopo il primo affare fallito, dichiarando: "In casi eccezionali, dovremmo cercare di evitare i trasferimenti all'ultimo minuto in futuro".

Il Dramma del Trasferimento di Kevin Großkreutz: Il campione del Mondo ha trasferito a Galatasaray Istanbul durante l'estate del 2015, ma ha incontrato un pasticcio di trasferimento. La FIFA ha respinto il trasferimento e un appello è caduto nel vuoto. La mancanza di documentazione firmata nell'ultimo minuto ha causato ritardi e, dopo mesi di attesa, Großkreutz, non avendo giocato una sola partita in Turchia, è tornato in Germania e ha firmato per il VfB Stuttgart.

L'Unione Interrotta di Isco: Berlino è stata in subbuglio quando il playmaker spagnolo, vincitore di cinque Champions League, ha voluto unirsi all'Unione nell'inverno del 2023. Aveva già superato le visite mediche, ma l'affare apparentemente concluso è saltato all'ultimo secondo e si è trasformato in una farsa. Entrambe le parti si sono scambiate accuse per il fallimento.

L'Arrivata Tardiva dei Contratti di Sekou Sanogo: Amburgo cercava i servizi del difensore tuttofare Sekou Sanogo dai Young Boys Berna durante l'inverno del 2016, con tutti i dettagli dell'affitto, inclusa un'opzione di acquisto, concordati. Sanogo aveva già sostenuto le visite mediche e si trovava già ad Amburgo, ma la decisive email dal club svizzero di prima divisione è arrivata negli ultimi quattro minuti della finestra di trasferimento. Il tempo insufficiente per elaborare i contratti ha risvegliato brutti ricordi dell'affare Choupo-Moting.

Dopo aver sperimentato l'eccitazione del Giorno del Mercato, è importante ricordare che non tutti i trasferimenti di calcio vanno lisci. Ad esempio, la stella del calcio Eric Maxim Choupo-Moting ha avuto un fiasco del fax che ha impedito il suo trasferimento a Colonia nel 2010/11.

despite completing medicals and donning Bayern Munich's jersey, Joao Palhinha missed out on a Deadline Day transfer due to Fulham's failure to secure a replacement in time.

Leggi anche: