Personale

Rudy Giuliani in breve

Data di nascita: 28 maggio 1944

Luogo di nascita: Brooklyn, New York

Nome di nascita: Rudolph William Louis Giuliani

Padre: Harold Giuliani, proprietario di una taverna

Madre: Helen (D'Avanzo) Giuliani, segretaria

Matrimoni: Judith Nathan (24 maggio 2003-2019, divorziata); Donna Hanover (15 aprile 1984-10 luglio 2002, divorziata); Regina Peruggi (26 ottobre 1968-1982, annullata)

Figli: con Donna Hanover: Caroline e Andrew

Istruzione: Manhattan College, B.A., 1965; New York University Law School, J.D., 1968 (magna cum laude)

Religione: Cattolica romana

Altri fatti

È ampiamente accreditato per la rivitalizzazione di New York durante gli anni '90, quando la criminalità è diminuita significativamente e l'economia è cresciuta.

Come sindaco, Giuliani è stato favorevole ai diritti degli omosessuali, al controllo delle armi e all'aborto.

Dopo gli attentati dell'11 settembre, Giuliani è stato ampiamente lodato per la sua risposta al disastro.

Il suo primo matrimonio, con Regina Peruggi, fu annullato dopo 14 anni quando Giuliani scoprì che lui e la moglie erano cugini di secondo grado.

Suo padre, Harold Giuliani, è stato in prigione per rapina a mano armata negli anni Trenta.

Cronologia

1968-1970 - Dopo la laurea in legge, Giuliani lavora come assistente del giudice Lloyd MacMahon del distretto meridionale di New York.

1970 - Entra nell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti.

1975-1977 - Si trasferisce a Washington, DC, dopo essere stato nominato viceprocuratore generale associato e capo dello staff del viceprocuratore generale Harold Tyler.

1977-1981 - Torna aNew York ed entra nello studio legale Patterson, Belknap, Webb e Tyler.

1981-1983 - Ricopre la carica di procuratore generale associato, la terza posizione più alta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

1983-1989 - Procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Durante questo periodo, Giuliani si guadagna la ribalta nazionale per aver perseguito Ivan Boesky, Michael Milken e vari esponenti della mafia.

1989 - Giuliani si dimette da procuratore degli Stati Uniti e si candida per la prima volta a sindaco di New York. Perde contro David Dinkins in una gara combattuta.

1993 - Diventa il primo sindaco repubblicano di New York in 20 anni, dopo aver sconfitto Dinkins.

1 gennaio 1994 - 31 dicembre 2001 - Sindaco di New York.

1997 - Viene rieletto sindaco con un ampio margine, conquistando quattro dei cinque distretti di New York.

27 aprile 2000 - Rende noto di essere malato di cancro alla prostata.

19 maggio 2000 - Annuncia che si ritirerà dalla corsa per il Senato degli Stati Uniti per concentrarsi sulla cura del cancro.

2001 - Viene nominato persona dell'anno dal Time.

15 ottobre 2001 - Viene nominato Cavaliere Comandante onorario dell'Impero Britannico dalla Regina Elisabetta II.

2002 - Viene pubblicato il suo libro "Leadership".

Gennaio 2002 - Lascia l'ufficio del sindaco e fonda la Giuliani Partners, una società di consulenza sulla sicurezza.

8 marzo 2002 - Riceve il Ronald Reagan Presidential Freedom Award da Nancy Reagan.

30 agosto 2004 - Tieneun discorso alla Convenzione nazionale repubblicana di New York e successivamente fa campagna per la rielezione del presidente George W. Bush .

Marzo 2005 - Entra come socio nello studio legale texano Bracewell & Patterson. Lo studio viene poi rinominato Bracewell & Giuliani.

2006 - Bush nomina Giuliani a capo della delegazione a Torino, in Italia, per le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi invernali del 2006 .

5 febbraio 2007 - Deposita una dichiarazione di candidatura presso la FEC per le elezioni presidenziali del 2008.

30 gennaio 2008 - Si ritira dalle elezioni presidenziali del 2008 e appoggia John McCain.

23 maggio 2009 - Litigio con l'editore e regista John McCluskey, poi arrestato per aver minacciato di prendere a pugni Giuliani.

19 gennaio 2016 - Lo studio legale internazionale Greenberg Traurig comunica che Giuliani entrerà a far parte della società come presidente globale della sua pratica di cybersecurity, privacy e gestione delle crisi e come consigliere senior dell'amministratore delegato Richard A. Rosenbaum.

12 gennaio 2017 - Il team di transizionedel presidente eletto Donald Trump annuncia che Giuliani si unirà a loro come consulente "per quanto riguarda i problemi di cybersecurity del settore privato e le soluzioni emergenti che si stanno sviluppando nel settore privato".

19 aprile 2018 - Entra a far parte del team legale personale di Trump.

10 maggio 2018 - Annuncia di essersi dimesso dal suo studio legale, Greenberg Traurig, per concentrarsi sul suo lavoro legale per Trump durante l'indagine del consigliere speciale sull'ingerenza russa nelle elezioni del 2016.

16 gennaio 2019 - In un'intervista con Chris Cuomo della CNN, Giuliani afferma di non aver mai negato che la campagna elettorale di Trump fosse collusa con il governo russo durante la campagna del 2016, ma solo che il presidente stesso non era coinvolto nella collusione.

9 maggio 2019 - Il New York Times pubblica un articolo in cui Giuliani afferma che intende recarsi in Ucraina per indagare sul figlio dell' ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, che lavorava per una società di gas chiamata Burisma Holdings di proprietà di un oligarca. Giuliani sostiene che nel 2016 il vicepresidente abbia esercitato pressioni improprie sull'Ucraina per estromettere un procuratore che stava indagando su Burisma. L'accusa di Giuliani è minata da un rapporto di Bloomberg, che descrive l'indagine su Burisma come "dormiente" nel 2016. Giuliani ha dichiarato al Times che è appropriato per lui indagare su Biden anche quando l'ex vicepresidente fa campagna per la nomination democratica del 2020.

11 maggio 2019 - Giuliani inverte la rotta e dichiara che non si recherà più in Ucraina per fare pressioni sulla leadership del Paese affinché indaghi su Biden e suo figlio.

19 settembre 2019 - Giuliani appare alla CNN e dichiara di aver chiesto ai funzionari ucraini di indagare su Biden.

9 ottobre 2019 - Due collaboratori di Giuliani, Igor Fruman e Lev Parnas, vengono arrestati dalle autorità all'aeroporto internazionale di Dulles prima di imbarcarsi su un volo per Vienna con biglietti di sola andata. Gli uomini, che stavano aiutando Giuliani nella ricerca di Biden, vengono incriminati per molteplici accuse, tra cui cospirazione, false dichiarazioni e violazioni dei finanziamenti della campagna elettorale. Parnas è stato l'intermediario di Giuliani in Ucraina, aiutando l'ex sindaco a entrare in contatto con funzionari attuali ed ex all'estero. Secondo l'accusa, Parnas e Fruman hanno incanalato centinaia di migliaia di dollari in donazioni illegali da parte di cittadini stranieri a un super PAC sostenuto da Trump. Gli uomini erano anche coinvolti in un piano di successo per estromettere l'ambasciatore statunitense in Ucraina Marie Yovanovitch.

10 ottobre 2019 - Giuliani dichiara a The Atlantic che aveva programmato di recarsi a Vienna, ma che non intendeva incontrare Fruman e Parnas fino al loro ritorno dall'Europa. Separatamente, Trump afferma di non conoscere Parnas e Fruman anche se Parnas aveva postato diverse foto di sé con Trump, il vicepresidente Mike Pence e Donald Trump Jr.

15 ottobre 2019 - Il vicesegretario di Stato americano per gli Affari europei ed eurasiatici George Kent testimonia che, intorno al gennaio 2019, Giuliani ha richiesto al Dipartimento di Stato e alla Casa Bianca un visto per l'ex procuratore generale ucraino Viktor Shokin per recarsi negli Stati Uniti.

7 dicembre 2019 - Dopo il ritorno di Giuliani da un viaggio in Ucraina, dove avrebbe incontrato numerosi ex funzionari e girato scene per un programma televisivo su One America News Network, Trump annuncia che il suo avvocato personale presenterà un rapporto al Congresso e al procuratore generale sulle sue scoperte.

16 dicembre 2019 - Il New Yorker pubblica un articolo in cui Giuliani afferma che l'estromissione di Yovanovitch è stata una parte fondamentale del suo sforzo di scavare nel marcio dei Democratici per conto di Trump.

23 dicembre 2019 - Il New York Magazine pubblica un'intervista a Giuliani in cui accusa il finanziere ebreo George Soros di aver nominato ambasciatori statunitensi, di aver assunto agenti dell'FBI e di essere un nemico di Israele. Giuliani afferma che la sua opposizione a Soros non ha radici nell'antisemitismo. "Soros non è certo un ebreo", afferma Giuliani. "Sono più ebreo io di Soros".

10 febbraio 2020 - Ilprocuratore generaledegli Stati UnitiWilliam Barr conferma che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ricevuto informazioni da Giuliani sulle sue operazioni in Ucraina.

15 ottobre 2020 - Il Washington Post riferisce che nel 2019 la Casa Bianca era stata avvertita che Giuliani "veniva usato per alimentare la disinformazione russa" al Presidente. Citando conversazioni con quattro ex funzionari che avevano familiarità con la questione, il Post afferma che le agenzie di intelligence statunitensi avevano avvertito la Casa Bianca che Giuliani "era l'obiettivo di un'operazione di influenza da parte dell'intelligence russa" in cui Trump era il destinatario della disinformazione.

14 novembre 2020 - Trump twitta di aver affidato a Giuliani il compito di gestire le sfide legali post-elettorali della sua campagna.

6 dicembre 2020 - Giuliani viene ricoverato all'ospedale universitario di Georgetown dopo essere risultato positivo al Covid-19, come conferma alla CNN una fonte a conoscenza della vicenda. In precedenza, Giuliani sembrava confermare la sua diagnosi positiva, ore dopo che era stata annunciata su Twitter da Trump, twittando che sta "ricevendo ottime cure e si sente bene". Lascia l'ospedale dopo quattro giorni.

25 gennaio 2021 - L 'azienda di tecnologia elettorale Dominion Voting Systems intenta una causa contro Giuliani per 1,3 miliardi di dollari per le sue affermazioni di frode elettorale.

29 aprile 2021 - Gli agenti federali eseguono un mandato di perquisizione nell'appartamento e nell'ufficio di Giuliani a Manhattan. Robert Costello, avvocato di Giuliani, afferma che il mandato descriveva un'indagine su una possibile violazione delle leggi sulle lobby straniere e che cercava comunicazioni tra Giuliani e persone tra cui un ex editorialista di The Hill, John Solomon.

17 maggio 2021 - Viene resa pubblica una lettera inviata alla corte dai legali di Giuliani. In essa si sostiene che l'esame da parte delle autorità federali del materiale sequestrato da una perquisizione segreta dell'account iCloud di Giuliani nel 2019 è stato illegale e si suggerisce che i mandati di perquisizione eseguiti alla fine del mese scorso nella sua casa e nel suo ufficio di Manhattan sono il "frutto di questo albero avvelenato".

24 giugno 2021 - Giuliani viene sospeso dall'esercizio della professione forense nello Stato di New York da una corte d'appello che ritiene che abbia fatto "dichiarazioni palesemente false e fuorvianti" sulle elezioni del 2020. Successivamente, la sua licenza di avvocato viene sospesa anche a Washington.

18 gennaio 2022 - Il comitato ristretto della Camera che indaga sui disordini del 6 gennaio cita in giudizio Giuliani e altre tre persone che hanno promosso varie cospirazioni di frode elettorale per conto di Trump.

2 febbraio 2022 - Igiudici Robin Thicke e Ken Jeong abbandonano il palco dopo che Giuliani si è smascherato come concorrente di "The Masked Singer", il popolare reality show della Fox in cui i concorrenti si esibiscono in costume fino all'eliminazione.

10 giugno 2022 - L'ufficio disciplinare dell'Ordine degli Avvocati di Washington avvia un procedimento contro Giuliani per aver sporto accuse di frode elettorale non fondate in un tribunale federale della Pennsylvania per conto di Trump dopo le elezioni del 2020. L 'archiviazione dell'ufficio disciplinare, chiamata accusa, mette ulteriormente a rischio lo status di avvocato di Giuliani, accusato di aver violato le Regole di condotta professionale della Pennsylvania.

17 agosto 2022 - Giuliani compare davanti a un gran giurì della Georgia che sta indagando sugli sforzi di Trump e dei suoi alleati per sovvertire i risultati delle elezioni del 2020.

9 gennaio 2023 - La CNN riferisce che i pubblici ministeri hanno citato in giudizio Giuliani, chiedendogli di consegnare i documenti a un gran giurì federale nell'ambito di un'indagine sulla raccolta di fondi di Trump dopo le elezioni del 2020.

14 agosto 2023 - Viene incriminato, insieme a Trump e ad altre 17 persone, in Georgia, con accuse derivanti dai loro sforzi per ribaltare la sconfitta elettorale dell'ex presidente nel 2020. In seguito si dichiara non colpevole e rinuncia a un'udienza preliminare.

30 agosto 2023 - Un giudice federale stabilisce che Giuliani ha perso la causa per diffamazione intentata da due operatrici elettorali della Georgia, Ruby Freeman e Shaye Moss, dopo aver omesso di fornire le informazioni richieste nei mandati di comparizione. Il 15 dicembre 2023, una giuria ordina a Giuliani di pagare quasi 150 milioni di dollari a Freeman e Moss. Tre giorni dopo, Freeman e Moss intentano un'altra causa contro Giuliani, chiedendo a un giudice federale di proibirgli permanentemente di mentire su di loro.

26 settembre 2023 - HunterBiden presenta una causa civile contro Giuliani e l'ex avvocato di Giuliani, sostenendo che hanno causato "l'annientamento totale" della sua privacy digitale e hanno violato le leggi federali e statali sulla privacy dei computer attraverso i loro presunti sforzi per hackerare i suoi dispositivi.

4 ottobre 2023 - Presenta una causa per diffamazione contro Joe Biden per averlo definito "pedina russa".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com