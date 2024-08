Rudolph fa un'allusione al suo ritorno a 'SNL' per interpretare di nuovo la Vice Presidente Kamala Harris.

Secondo il resoconto di Rudolph, condiviso durante "Jimmy Kimmel Live" con ospite RuPaul lunedì, è stato affrontato l'argomento della partecipazione di Kamala Harris a SNL.

Rudolph ha commentato: "Bene, grazie per averne parlato, visto che nessuno me l'ha ancora chiesto."

Da quando Harris ha ottenuto la nomination democratica per la presidenza, si è molto speculato sul possibile ritorno di Rudolph per interpretare Harris nel late show.

Rudolph ha confessato che non ha mai vissuto un'esperienza simile nella sua carriera di attrice.

"Questa esperienza è stata esaltante e straordinaria per me, qualcosa che va ben oltre le mie capacità o qualsiasi cosa io abbia mai fatto", ha dichiarato Rudolph. "Ho già interpretato lei nello show, ma quando ha annunciato la sua candidatura, stavo guardando 'The Bear' a casa, e poi ho scoperto che avrei partecipato a SNL - una vera sorpresa!"

Rudolph ha aggiunto che tutti sembrano entusiasti di questo, cosa che lei trova "fantastica" e "eccitante".

"Se cinque anni fa mi avessero detto che un giorno avrei interpretato una candidata alla presidenza, non ci avrei creduto", ha osservato. "Solo il pensiero che potrei avere un ruolo in tutto questo è incredibile."

Rudolph ha menzionato quanto sia insolito che una candidata alla presidenza somigli a lei, fino ad ora.

Infine, SNL festeggerà il suo 50° anniversario tornando su NBC con nuovi episodi il 28 settembre.

