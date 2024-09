- Ruckus aumenta intorno al dispositivo di misurazione - "Che assurdità"

Il capitano del Friburgo, Christian Günter, ha espresso il suo disappunto per il calcio di rigore assegnato nella sconfitta per 0:2 contro il Bayern Monaco, incolpando un tocco di mano del compagno Max Rosenfelder. "È un calcio di rigore completamente assurdo. Se questo viene considerato un tocco di mano, allora preferisco ritirarmi dal calcio. È ridicolo", ha detto il difensore di 31 anni durante la sua intervista post-partita su DAZN.

L'attaccante del Bayern, Harry Kane, aveva urtato la spalla di Rosenfelder durante una sfida aerea. Il Video Assistant Referee, Harm Osmers, è intervenuto dopo il calcio d'angolo assegnato dall'arbitro Christian Dingert, che ha poi concesso il calcio di rigore dopo aver rivisto l'azione in panchina.

La squadra del Friburgo, incluso l'allenatore Julian Schuster, è rimasta sorpresa dalla decisione. "Ho sentito la palla sul mio braccio, ma per me non era un calcio di rigore. Ero impegnato in una sfida con lui, penso che fosse una mossa standard. Credo che avrebbe mancato di circa due metri se non avesse fatto contatto con la mia mano. È difficile", si è lamentato Rosenfelder.

Günter si chiede se sia possibile saltare senza usare le braccia

Condividendo i suoi sentimenti, Günter ha espresso i pensieri di Rosenfelder. "Non capisco proprio. La DFB dovrebbe organizzare un corso su come saltare senza usare le braccia. Sarebbe una buona cosa. Magari possono introdurlo l'anno prossimo. Prima dell'inizio della stagione, dovrebbero venire a mostrarci professionisti come saltare senza usare le braccia", ha detto Günter.

L'allenatore Schuster ha concentrato principalmente la sua critica sull'intervento del VAR. "Non capisco perché qualcuno avrebbe dovuto intervenire", ha detto Schuster. Dingert aveva gestito la situazione correttamente e non aveva assegnato un calcio di rigore per tocco di mano. Schuster si è riferito al calcio di rigore controverso assegnato a Palinha durante il recupero, quando ha toccato il pallone in area di rigore, come "imbarazzante". Schuster ha aggiunto: "Se viene assegnato un calcio di rigore del genere, non lo voglio".

