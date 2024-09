Rublyov ha bisogno di un controllo della rabbia a causa di un'esplosione, che lo ha portato all'espulsione.

Andrey Rublev, noto per il suo caratteraccio, ha una crisi di rabbia nel turno dei sedicesimi al US Open. Il russo di 26 anni, numero sei del mondo, subisce una sconfitta per 3-6, 6-7 (3-7), 6-1, 6-3, 3-6 per mano del bulgaro Grigor Dimitrov, mancando la sua quinta apparizione nei quarti di finale a New York.

In un accesso di rabbia, Rublev sbatte una palla nella rete, poi si sfoga colpendo il suo piede con la racchetta al 1-3 del primo set. Continua a sfogarsi, colpendo la sua mano sinistra sei volte con le corde della racchetta. Viene prestata assistenza medica durante una pausa, ma sembra avere poco effetto. Nonostante perda i primi due set, Rublev dimostra resilienza, ma alla fine cede nel set finale.

Nella sua carriera, Rublev ha raggiunto i quarti di finale di un torneo del Grande Slam per dieci volte, ma non è mai riuscito a raggiungere le semifinali. Il suo caratteraccio è ben noto; quest'anno è stato squalificato dal torneo ATP di Dubai per aver insultato un arbitro.

Tiafoe interrompe la striscia di Popyrin

Il cammino di Alexei Popyrin si ferma: Frances Tiafoe blocca l'avanzata del conquistatore di Novak Djokovic e raggiunge i quarti di finale. L'americano vince per 6-4, 7-6 (7-3), 2-6, 6-3 contro l'australiano e si qualifica per i quarti di finale del US Open per la terza volta.

Tiafoe affronterà ora il bulgaro Grigor Dimitrov. "Sognavo di giocare su questo campo sin da quando ero un bambino," ha ricordato il 26enne durante la sua intervista post-partita allo stadio Arthur Ashe, il più grande impianto di tennis del mondo. Popyrin ha perso il secondo set contro Tiafoe nonostante avesse un vantaggio di 5-3 con un 40-0 sul servizio, e nonostante avesse vinto il terzo set.

"Ho dato tutto"

La speranza americana e beniamina del pubblico Coco Gauff esce anche lei ai sedicesimi. La 20enne perde contro la sua connazionale Emma Navarro per 3-6, 6-4, 3-6 in una prestazione deludente, ponendo fine al suo sogno di ripetere la vittoria del suo campionato in casa. Ha lasciato il campo in lacrime. "Ho lottato davvero tanto oggi. Ho giocato bene, ma non abbastanza sul servizio," ha ammesso Gauff, che ha commesso 19 doppi falli: "Ho dato tutto mentalmente ed emotivamente."

La numero tre del mondo Gauff ha trionfalmente conquistato il suo primo titolo del Grande Slam a Flushing Meadows lo scorso anno, ma quest'anno non è riuscita a raggiungere il suo picco di forma. Gauff aveva già perso contro Navarro agli ottavi di finale a Wimbledon. "Incredibile. Sono uscita al primo turno qui negli ultimi due anni. Questa è la mia città," ha detto la numero 12 del mondo Navarro, che ora affronterà la spagnola Paula Badosa: "Coco è un'incredibile giocatrice. Tornerà e vincerà di nuovo."

Despite his temper tantrums and multiple Grand Slam quarterfinal appearances, Andrey Rublev struggles to advance further, as demonstrated by his defeat in the round of 16 due to sports-related frustration.

Coco Gauff, a star in American sports, presents a resilient performance despite her defeat in the round of 16, acknowledging her efforts and expressing disappointment with her serve during the match.

