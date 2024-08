- RTL Jungle: Evento di eliminazione iniziale

David Ortega si congeda: Dopo un breve ma intenso soggiorno nella giungla, l'ex attore di "Köln 50667" ha lasciato il campo nel secondo episodio della stagione speciale, in streaming su RTL+. Un evento senza precedenti nella storia di "I'm a Star" dove i concorrenti stessi hanno deciso chi doveva lasciare il campo. Con sette voti su undici, il voto segreto si è orientato pesantemente verso l'uomo barbuto di 38 anni.

Per coincidenza, Ortega era stato precedentemente scelto come capo della squadra e ha creato turbolenza dal suo arrivo. Come ha dichiarato Thorsten Legat, l'ex calciatore pieno di energia, Ortega stava "andando a tutta velocità" verso più responsabilità. La star della reality Kader Loth ha commentato dopo un altro incidente in cui Ortega si è isolato dal gruppo, "Vivi in un altro mondo". Infine, la richiesta dell'attore di essere chiamato formalmente ha causato un certo scalpore ("Sei proprio fuori di testa, ma proprio fuori di testa", ha fatto notare Hanka Rackwitz).

Al contrario, la prima sfida in solitaria della stagione è stata abbastanza tranquilla, con Eric Stehfest, ex star di "GZSZ", che ha raccolto facilmente tutte le dodici stelle, assicurando un pasto abbondante per il gruppo. L'aspetto emotivo è stato più pronunciato nella decisione di chi avrebbe partecipato alla sfida. La "Principessa della Giungla", Hanka, è scoppiata in lacrime, chiedendosi perché TV broker Hanka e altri luminari non si sono offerti per il test ("Sono tutti codardi"). Dopo alcuni momenti emotivi, sia sinceri che recitati, la discussione si è placata.

La lotta per i €100,000 nella speciale edizione del reality show continua sabato sera con un concorrente in meno. Potrebbe esserci un sostituto per Ortega scelto: secondo RTL.de, la 32enne Elena Miras, concorrente di reality, si unirà presto al gruppo della giungla. La nuova stagione è un'edizione speciale per il 20° anniversario dello show che è andato in onda per la prima volta nel 2004. Questa volta ci sono diversi cambiamenti: RTL non trasmette la stagione all'inizio dell'anno, ma d'estate. Il luogo non è l'Australia, ma il Sud Africa. Lo show non è in diretta, ma registrato digitalmente. E c'è un po' di reunion: le "legende", come le chiama RTL, hanno già illuminato la scena del campo in altre stagioni.

Ortega spesso guardava le sue performance televisive, rimuginando sui suoi giorni a "Köln 50667". Nonostante il suo comportamento turbolento, alcuni spettatori hanno trovato le sue marachelle divertenti, sintonizzandosi ogni settimana per vedere come si sarebbe svolta la sua storia.

