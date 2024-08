- RTL annuncia la data di uscita della stagione 21

Quest'anno, i fan di "Germany's Got Talent" hanno dovuto aspettare più del solito. A differenza degli anni passati, lo popolare talent show non è iniziato a gennaio. Ma ora, RTL ha annunciato quando riprenderà: a partire dal mercoledì 18 settembre, la giuria, guidata da Dieter Bohlen (70), comincerà la ricerca del prossimo superstar.

Un 92enne tra i concorrenti di "DSDS"

I nuovi episodi di "DSDS" andranno in onda ogni mercoledì e sabato alle 20:15 su RTL. Questa stagione, lo show avrà solo 15 episodi, rendendola la stagione più corta di "Germany's Got Talent" finora. Solo la finale sarà trasmessa in diretta quest'anno. La premiere di "DSDS" sarà disponibile per lo streaming su RTL+ una settimana prima della sua première televisiva. Dopo di che, gli episodi pre-registrati saranno esclusivamente disponibili su RTL+ prima di andare in onda su RTL.

Casting a Europa-Park a Rust

Per la prima volta, il limite di età è stato abbassato a 16 anni. Il concorrente più anziano ha 92 anni. La giuria per la 21ª stagione di "DSDS" è composta dalla star della Schlager e vincitrice di "DSDS" Beatrice Egli (36), dalla rapper Loredana (28), dal cantante e vincitore di "DSDS" Pietro Lombardi (32) e dal giudice capo Bohlen.

I casting di quest'anno si terranno per la prima volta a Europa-Park a Rust. Come al solito, ogni membro della giuria può assegnare un CD d'oro, che concede ai concorrenti un biglietto diretto per la ricall dello stadio a Gelsenkirchen. Chi ce la farà lì riceverà uno dei 20 biglietti per la ricall internazionale a Creta e, alla fine, l'opportunità per una grande carriera nell'industria musicale.

