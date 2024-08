Medico di Montagna, più riferimenti aggiuntivi - RTL acquista serie popolari precedentemente trasmesse su ZDF

RTL Germania si basa pesantemente su ZDF per il contenuto. Il servizio di streaming interno RTL+ ha acquisito i diritti di trasmissione per numerose serie dal broadcaster pubblico. Un comunicato stampa rivela che questo include un totale di 1.000 episodi. Tra questi ci sono popolari show come "Il Dottore di Montagna" e "Wilsberg", serie di lunga durata come "La Nave dei Sogni" e "La Clinica della Foresta Nera", e drammi criminali come "Nord Nord Mord" e "Marie Brand".

Le serie saranno rilasciate su RTL+ in tre ondate. La prima ondata inizia il 15 settembre, con drammi criminali da "Wilsberg" a "Friesland". La seconda ondata arriva il 15 ottobre, comprendente serie drammatiche come "Il Dottore di Montagna", "Il Soccorso Montano" e "La Diagnosi di Betty". La terza ondata arriva il 15 novembre, con classici come "La Nave dei Sogni", "La Clinica della Foresta Nera" e "Sposo una Famiglia".

Una partnership reciprocamente vantaggiosa

Andreas Fischer, COO di RTL Germania, evidenzia i vantaggi della partnership, dichiarando: "Come principale broadcaster privato tedesco e servizio di streaming, miriamo ad essere il primo punto di contatto per tutti i partner in Germania. Ecco perché siamo entusiasti di aver stipulato un nuovo accordo di licenza con ZDF Studios. Questa impressionante collezione di serie di successo di ZDF arricchisce il nostro stesso contenuto da non perdere e sicuramente piacerà a un intero nuovo pubblico più giovane su RTL+."

Markus Schäfer, portavoce della direzione di ZDF Studios, esprime oggi soddisfazione, dichiarando: "Siamo lieti della nostra partnership con RTL Germania. Gli appassionati di serie su RTL+ avranno ora una nuova piattaforma per godersi le loro serie preferite di ZDF 24 ore su 24. Come leader di mercato tra i broadcaster televisivi tedeschi per gli ultimi dodici anni."

La partnership tra RTL Germania e ZDF Studios ha portato RTL+ ad acquisire i diritti di trasmissione per serie popolari come "La Nave dei Sogni". Gli spettatori possono aspettarsi di vedere questo classico show come parte della terza ondata di arrivo delle serie su RTL+, a partire dal 15 novembre.

Leggi anche: