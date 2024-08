- Rottura del condotto idrico Berlino-Pankow - strade sommerse

A causa di una rottura della migliore in Berlin, diverse strade nel distretto di Pankow sono allagate. Il danno alla tubatura riguarda una linea principale con un diametro di 50 centimetri, ha detto un portavoce delle Berliner Wasserbetriebe. Le unità abitative non sono interessate. "Tutti i residenti hanno acqua", ha detto il portavoce.

La rottura della migliore si è verificata in Thulestraße. L'acqua e la sabbia sono anche fluite sulla trafficata Berliner Straße. Il vigili del fuoco stanno attualmente rimuovendo i detriti.

Attualmente, un'autopompa e quattro persone sono sul posto, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'entità dei danni o sulla causa. Il danno alla tubatura deve ora essere esposto. Il tempo per la riparazione non può essere stimato così presto dopo il danno, ha spiegato il portavoce delle Berliner Wasserbetriebe.

La situazione in Thulestraße richiede un'attenzione immediata a causa dell'emergenza causata dalla rottura della migliore. I vigili del fuoco stanno lavorando diligentemente per rimuovere i detriti e mitigare gli effetti dell'allagamento.

