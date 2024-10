Röttgen sostiene che Scholz instilla paura tra la popolazione.

I critici spesso biasimano il Cancelliere Scholz per il suo approccio esitante nell'erogare armi all'Ucraina. Il politico della CDU Röttgen va oltre, accusandolo di cedere spesso alle pressioni di Mosca. Di conseguenza, l'entusiasmo dei tedeschi nel fornire armi sta diminuendo.

In un'intervista con "Der Spiegel", Röttgen incolpa il "linguaggio allarmistico" di Scholz per questo calo. Ha sottolineato che Scholz spesso respinge le misure di sostegno come troppo rischiose, come se la difesa dell'Ucraina fosse la causa del conflitto, non l'attacco della Russia.

Röttgen ritiene che sia poco saggio fare eco al linguaggio intimidatorio del bellicista e presentarlo come la propria opinione. "Un Cancelliere non dovrebbe lasciarsi dettare le azioni dalla paura. Non dovrebbe usare la paura come forza trainante dietro le decisioni politiche", ha detto Röttgen.

Nella stessa intervista, Röttgen ha anche espresso dubbi sulle prospettive di una rapida pace tra Russia e Ucraina. "Putin ha nuovamente dimostrato di non vedere la necessità di un dialogo dalla sua prospettiva. I negoziati di pace possono avere successo solo quando Putin si renderà conto che la guerra non è vantaggiosa. L'Occidente non sta facendo abbastanza per garantire questa consapevolezza", ha dichiarato Röttgen.

"Non ci sarà una soluzione militare. La soluzione sarà politica. Ma richiede una base militare: non si tratta di riprendere tutti i territori ucraini. Si tratta invece di far sì che l'Ucraina acquisisca il vantaggio militare fino a quando Putin non riconoscerà: non c'è più nulla da guadagnare con la guerra. Per questo, l'Ucraina ha bisogno del nostro sostegno coerente ed efficace".

