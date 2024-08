- Rostock, centro economico incontestato di MV

L'industria robusta di Rostock e lo status di Schwerin come centro amministrativo dello stato contribuiscono significativamente ai più alti redditi pro capite delle due città indipendenti del Mecklenburg-Vorpommern. Secondo l'Ufficio Statistico dello Stato, i salari orari medi nel 2022 erano di 27,69 euro a Schwerin e di 27,38 euro a Rostock.

I lavoratori dell'industria di Rostock hanno raggiunto il livello salariale più alto, con più di 30 euro all'ora. I salari lordi medi più bassi sono stati registrati nei distretti di Ludwigslust-Parchim a 23,93 euro e Vorpommern-Rügen a 24,35 euro all'ora.

L'Ufficio Statistico dello Stato ha riferito che il prodotto interno lordo del Mecklenburg-Vorpommern per il 2022 era di 54,8 miliardi di euro, equivalente a 71.947 euro per persona occupata. Tuttavia, c'è stato un chiaro gradiente all'interno dello stato. Rostock, ancora una volta, aveva la migliore performance economica, con 80.358 euro per persona occupata, seguita dai distretti di Nordwestmecklenburg con 69.972 euro e Ludwigslust-Parchim con 68.092 euro. In fondo alla classifica c'erano Schwerin con 67.450 euro e Vorpommern-Greifswald con 64.704 euro per persona occupata.

In confronto agli altri distretti del Mecklenburg-Vorpommern, i lavoratori di Rostock hanno il reddito più alto grazie ai loro alti salari orari. Il reddito combinato dall'industria robusta e dai salari medi alti a Rostock contribuisce al fatto che i suoi residenti hanno uno dei redditi pro capite più alti dello stato.

