Rossmann sta offrendo una ricompensa associata ai Giochi Olimpici del 2028.

Una controversia è sorta riguardo al compenso per i vincitori di medaglie tedesche alle Olimpiadi di Parigi, con molti che affermano che i 20.000 euro per una medaglia d'oro sono insufficienti. La catena di farmacie Rossmann ha deciso di prendere in mano la situazione e migliorare i premi finanziari per gli atleti tedeschi.

A partire dalle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, gli atleti tedeschi riceveranno più compensi finanziari per le loro prestazioni di quanto mai fatto prima. Rossmann intende fornire denaro aggiuntivo per le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, oltre ai premi della Fondazione Tedesca per l'Aiuto allo Sport. I pagamenti saranno di 20.000 euro per il primo posto, 15.000 euro per il secondo posto e 10.000 euro per il terzo posto.

Le somme sono calcolate in base ai pagamenti della Fondazione Tedesca per l'Aiuto allo Sport, con una nota eccezione: "Se vincono due medaglie, riceveranno il premio due volte! Le squadre riceveranno un importo forfettario di 100.000 euro per medaglia," ha annunciato l'azienda.

"Lo sport di alto livello dovrebbe essere remunerativo e non è responsabilità solo del governo federale, ma anche della società nel suo insieme! Spero che possiamo non solo motivare gli atleti, ma anche attirare più sostenitori," ha dichiarato Raoul Rossmann, portavoce della direzione dell'azienda in Bassa Sassonia.

Forte Critica per i Bassi Premi

Gli atleti tedeschi hanno criticato il compenso esistente in Germania come insufficienti durante i Giochi Estivi di Parigi. La campionessa mondiale di nuoto Angelina Köhler, che ha finito quarta nei 100m farfalla in Francia, ha commentato in una trasmissione televisiva: "È ingiusto che le persone possano vincere 50.000 euro a 'Summer House of the Stars' e gli atleti che vincono una medaglia d'oro alle Olimpiadi ricevano solo 20.000 euro."

La due volte campionessa olimpica di ciclismo Kristina Vogel ha richiesto un premio più alto: "Esigo un milione di euro, esenti da tasse, per i campioni olimpici! Questo farebbe la differenza, avresti una sicurezza finanziaria adeguata. Sarebbe anche un incentivo per diventare un milionario con una vittoria olimpica," ha dichiarato la 33enne al giornale Bild. Vogel ritiene che l'attenzione alla prestazione sia spesso mancante nello sport tedesco. "Ai giochi federali della gioventù, le valutazioni sono abolite. Allora perché dovrei performare? In musica puoi cantare, ma la distanza nel getto del peso non viene misurata. Incredibile!" ha detto l'undici volte campionessa del mondo.

