Rory McIlroy vince per la prima volta dal 2016, Tiger Woods si piazza al quinto posto

Rory McIlroy vince l'Arnold Palmer Invitational

È la prima vittoria di McIlroy in un torneo dal settembre 2016.

Tiger Woods termina con un pareggio al quinto posto

Una settimana dopo che Tiger Woods ha entusiasmato gli appassionati di sport con il suo miglior risultato dal 2013, Rory McIlroy ha annunciato il suo ritorno in forma conquistando la sua prima vittoria da settembre 2016 all'Arnold Palmer Invitational.

Grazie a uno straordinario otto sotto zero 64, McIlroy ha chiuso con tre colpi di vantaggio su Bryson DeChambeau, mentre Woods ha concluso il weekend con 10 sotto, a pari merito con il quinto.

Si è trattato di un'inversione di tendenza per McIlroy, che ha mancato il taglio al Valspar Championship della scorsa settimana.

"Non si è mai lontani dal produrre un golf come quello che ho fatto oggi", ha dichiarato il quattro volte vincitore di un major al sito ufficiale del PGA Tour.

"Ma, d'altro canto, non credo che si sia mai lontani dal produrre un golf mediocre".

Il nordirlandese ha bisogno di una giacca verde ad Augusta per completare il grande slam dei quattro major in carriera. Il suo ultimo trionfo in un major risale al PGA Championship del 2014.

Per Woods si è trattato di un'altra prova incoraggiante nel suo percorso di ritorno.

Il 14 volte vincitore di major ha realizzato un tre-under 69 domenica, il che significa che 11 dei suoi ultimi 12 giri competitivi sono stati in par o migliori.

Dopo il secondo posto al Valspar Championship, il ritorno del 42enne dai vari problemi alla schiena sta andando meglio di quanto potesse sperare.

"Se all'inizio dell'anno mi aveste detto che avrei avuto la possibilità di vincere due tornei di golf, l'avrei accettato al volo", ha dichiarato Woods al PGA Tour.

Il pubblico ha certamente apprezzato il suo ritorno, con la prospettiva di un quinto trionfo al Masters che diventa sempre più probabile a ogni giro giocato.

"I tifosi mi hanno dato tutta l'adrenalina del mondo", ha aggiunto Woods, che in precedenza aveva vinto a Bay Hill otto volte in carriera.

"Se riesco a giocare senza dolori e a sentire di poter effettuare swing di golf, ogni torneo diventa sempre più nitido".

Anche McIlroy era ben consapevole del sostegno al giocatore che idolatrava da bambino.

"Tiger aveva appena fatto un birdie alla 13 (per portarsi a 12 sotto) e si stava dirigendo verso il tee della 14 quando è partito un canto 'Tiger'", ha spiegato McIlroy.

"Poi le persone intorno al green della 11 hanno risposto con un canto 'Rory'. Non era così forte".

Senza dubbio gli avventori di Augusta faranno il tifo per entrambi gli uomini quando il 5 aprile inizierà il Masters.

Sabato McIlroy aveva criticato un tifoso che aveva esagerato.

"Oggi c'era un ragazzo che continuava a urlare il nome di mia moglie", ha dichiarato McIlroy secondo quanto riportato dall'Orlando Sentinel.

"Stavo per andare a fare due chiacchiere con lui. So che le persone vogliono venire e divertirsi, e sono d'accordo con loro.

"Ma a volte, quando i commenti diventano personali e la gente diventa chiassosa, può diventare un po' troppo".

