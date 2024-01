Rory McIlroy si rammarica di essere stato "troppo critico" nei confronti dei giocatori che si sono uniti al LIV Golf al momento del lancio del tour

Il nordirlandese si è opposto al tour separato sostenuto dai sauditi sin dal suo lancio ufficiale nel giugno 2022, ribadendo l'anno scorso che "odia ancora" il LIV Golf e che preferirebbe ritirarsi piuttosto che gareggiare nel suo circuito.

Il quattro volte campione di major McIlroy si è unito a Tiger Woods nel criticare i giocatori che hanno rinunciato al loro status nel PGA Tour per competere per un premio in denaro garantito nella nuova serie, mentre una serie di controversie legali si sono sviluppate tra i due tour in guerra.

Tali controversie si sono concluse con l'annuncio shock della riconciliazione tra il PGA Tour e la LIV Golf lo scorso giugno.

Non avendo raggiunto un accordo entro la scadenza iniziale del 31 dicembre, le due parti continuano a lavorare per finalizzare il quadro proposto per unire le forze, con il commissario del PGA Tour Jay Monahan che ha comunicato ai giocatori in una nota inviata domenica che le trattative hanno fatto "progressi significativi".

Il numero 2 del mondo McIlroy, che si è dimesso dal suo ruolo nel consiglio direttivo del PGA Tour a novembre, ha detto di aver "accettato la realtà" che il LIV Golf è "parte del nostro sport ora" e si è rammaricato di aver "giudicato" i primi giocatori che si sono uniti al tour separato.

"Penso che sia stato un po' un errore da parte mia, perché ora mi rendo conto che non tutti sono nella mia posizione o in quella di Tiger", ha detto McIlroy a Stick to Football, un podcast condotto dal presentatore di Sky Sports ed ex calciatore del Manchester United Gary Neville.

"Ricevi un'offerta e cosa fai? Tutti noi siamo diventati professionisti per guadagnarci da vivere praticando gli sport che facciamo e credo che questo sia ciò che ho capito negli ultimi due anni: non posso giudicare le persone che hanno preso questa decisione".

A McIlroy va bene la partenza "intelligente" di Rahm

McIroy ha dichiarato di non avere alcun problema con la partenza di Jon Rahm dal PGA Tour, probabilmente il più grande colpo della LIV Golf fino ad oggi, dopo l'annuncio di dicembre che il numero 3 del mondo spagnolo stava per firmare un contratto triennale da 300 milioni di dollari, secondo quanto riportato da ESPN.

La fusione ha "legittimato ciò che la LIV stava cercando di fare", ha sostenuto McIlroy, rendendo più facile il passaggio a giocatori come Rahm.

"Jon Rahm non ha avuto la stessa reazione dei primi giocatori... è una mossa commerciale intelligente, opportunistica. Credo che si renda conto che le cose torneranno a posto.

"Se è questo che vuole fare e pensa che sia la decisione giusta per lui e per la sua famiglia, chi sono io per dire qualcosa di diverso a questo punto?".

McIlroy, tuttavia, ha visto con meno sufficienza i partenti che, a suo avviso, hanno parlato "male" dei loro tour precedenti quando sono entrati a far parte del LIV Golf.

"Siamo tutti cresciuti e abbiamo giocato sull'European Tour e sul PGA Tour e questo ci ha dato una piattaforma per diventare quello che siamo e ci ha dato un profilo", ha detto McIlroy.

Quindi, quando le persone hanno giocato per, diciamo, 15 o 20 anni e poi passano al LIV e iniziano a parlare male di ciò da cui sono venuti, è questo che mi infastidisce, perché non saresti in questa posizione se non avessi avuto ciò che hai avuto... è come se dicessi: "Ragazzi, non è un bel vedere".

"Non rimprovero a nessuno di andare a prendere quei soldi e fare qualcosa di diverso, ma non cercate di bruciare il posto mentre ve ne andate".

McIlroy ha aggiunto di non aver mai ricevuto un'offerta per unirsi al LIV Golf.

"Non mi sono impegnato. A questo punto, mi sono messo in gioco", ha detto il 34enne.

L'IPL del golf

Sostenendo che il LIV Golf ha "messo a nudo alcuni difetti" dell'attuale sistema del golf, come l'incapacità di garantire agli sponsor del PGA Tour la presenza dei migliori giocatori nei rispettivi eventi, McIlroy ha detto che sarebbe interessato a giocare nel tour se fosse organizzato come la Indian Premier League (IPL) di cricket.

"Mi piacerebbe che la LIV diventasse quasi l'IPL del golf", ha detto McIlroy.

"Prendono due mesi durante il calendario. Hai le tue quattro settimane a maggio e le tue quattro settimane a novembre e vai a fare questo lavoro di squadra ed è un po' diverso e un formato diverso.

"Se facessero una cosa del genere direi: 'Sì, sembra divertente', perché almeno si lavora all'interno dell'ecosistema".

Con 250 milioni di dollari di montepremi totali promessi dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita per la stagione inaugurale del LIV Golf e centinaia di milioni di dollari in più spesi per i diritti d'ingaggio, McIlroy vorrebbe che i fondi fossero destinati al golf di base.

"La cosa che ho capito è che se c'è gente, o un fondo sovrano, che vuole spendere soldi nel tuo sport, alla fine è una buona cosa, ma vuoi solo far sì che li spendano nel modo giusto e in cose importanti per il gioco", ha detto.

"Quindi, invece di dare a qualcuno 100 milioni di dollari, perché non mettere 50 milioni di dollari in un programma di base per l'R&A o l'USGA (US Golf Association), in modo da poter aiutare davvero?

"Ogni volta che si dice 'far crescere il gioco', spendere quei soldi altrove per far crescere davvero il gioco e non solo per cercare di comprare talenti, penso che sarebbe un modo migliore di spendere quei soldi".

Mickelson: "È ora che io e altri lasciamo andare le nostre ostilità".

Phil Mickelson, uno dei primi giocatori a unirsi a LIV Golf, ha accolto con favore i commenti di McIlroy, riconoscendo che "probabilmente non sono stati facili da dire".

Il sei volte vincitore di major ha dovuto affrontare pesanti critiche per la sua decisione di iscriversi al tour separato, ma ritiene che il recente arrivo di Rahm possa fungere da "ponte per riunire entrambe le parti".

"Non usiamo questa occasione come un'opportunità per fare il tifo", ha detto Mickelson in un post su X, ex Twitter, rispondendo alle citazioni pubblicate dall'intervista di McIlroy nel podcast.

"Piuttosto, è tempo per me e per gli altri di lasciare andare le ostilità e lavorare per un futuro positivo... fino a quando non si raggiungerà un accordo, sarà un business come al solito per entrambe le parti, ma si spera senza l'inutile disprezzo".

Il primo torneo stagionale del LIV Golf prenderà il via il 2 febbraio al LIV Golf Mayakoba in Messico.

Fonte: edition.cnn.com