Rory McIlroy sembra prendere in giro Greg Norman mentre vince il Canadian Open

McIlroy ha realizzato un birdie nelle ultime due buche del St. George's Golf and Country Club domenica, concludendo con un punteggio di 19 sotto il par davanti agli americani Tony Finau e Justin Thomas.

Il risultato è arrivato in un momento in cui l'attenzione di questo sport si è concentrata sull'evento inaugurale della serie LIV Golf, sostenuta dai sauditi, al Centurion Club vicino a Londra.

"Questo è un giorno che ricorderò per molto, molto tempo: la 21ª vittoria nel PGA Tour, una in più di un altro", ha detto McIlroy alla CBS. "Questo ha dato uno stimolo in più oggi e sono felice di averlo fatto".

I commenti sembravano alludere alle 20 vittorie nel PGA Tour dell'australiano Norman, che è il volto della serie LIV Golf.

Più tardi, all'inizio della sua conferenza stampa, McIlroy, un sostenitore del PGA Tour da quando è emersa la notizia della serie separata, ha anche commentato che ora ha una vittoria nel PGA Tour in più di Norman.

La giornata finale a St. George's, vicino a Toronto, è stata molto tesa. Il numero 3 del mondo McIlroy ha concluso la giornata in testa alla classifica insieme a Finau, mentre Thomas era a due colpi di distanza in una situazione di parità per il secondo posto.

McIlroy ha avuto un vantaggio di tre colpi in una fase, ma ha sbagliato una serie di putt corti per ritrovarsi in parità con Thomas a 17-under dopo 16 buche.

Tuttavia, ha mantenuto i nervi saldi, concludendo con due colpi di vantaggio su Finau e portandosi a casa 1.566.000 dollari di premio.

Thomas ha commesso bogey consecutivi alle buche 17 e 18, consentendo a Finau di conquistare il secondo posto in solitaria.

L'inglese Justin Rose è entrato brevemente in lizza domenica con un notevole 10-under-par 60 per concludere in parità al quarto posto.

McIlroy diventa il primo giocatore a vincere un evento non major del PGA Tour in due campi diversi da quando Jim Furyk lo fece al Canadian Open nel 2006 e nel 2007.

Inoltre, è tra i favoriti per la vittoria dell'US Open a Brookline, nel Massachusetts, quando il torneo prenderà il via giovedì.

"Nel complesso, ho pensato che fosse un'ottima settimana per prepararsi allo US Open", ha dichiarato McIlroy ai giornalisti. "Non c'è modo migliore per prepararsi a un torneo di golf che essere in lizza e dover colpire i colpi quando serve. Questa settimana ho dimostrato di poterlo fare".

