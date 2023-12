I punti salienti della storia

Rory McIlroy: "Preferirei la giacca verde del Masters all'oro olimpico".

McIlroy è concentrato sull'ultima tappa del grande slam della carriera al Masters

Vuole riconquistare il posto di numero 1 al mondo da Jordan Spieth

Punta al quinto major dopo un 2015 senza major

Vuole diventare "una persona migliore" fuori dal campo da golf

Il nordirlandese è convinto che rinuncerebbe alla medaglia d'oro olimpica a Rio 2016 se potesse vincere il Masters ad Augusta.

Il golf tornerà ai Giochi per la prima volta dal 1904 a Rio de Janeiro nel corso di quest'anno, ma McIlroy può assicurarsi l'ultima tappa del grande slam della sua carriera vincendo il primo Major del golf ad aprile.

Se ci riuscisse, McIlroy diventerebbe solo il sesto giocatore - insieme alle icone Ben Hogan, Gene Sarazen, Jack Nicklaus, Gary Player e Tiger Woods - a vincere tutti e quattro i titoli major del golf ad un certo punto della sua carriera.

"Se potessi vincere il Masters quest'anno, aspetterei sicuramente quattro anni per un'altra opportunità alle Olimpiadi", ha dichiarato il 26enne alla CNN.

Nessun giocatore nell'era moderna - da quando il Masters è iniziato nel 1934 - ha vinto tutti e quattro i major nello stesso anno solare, anche se Woods li ha vinti tutti e quattro contemporaneamente quando ha vinto lo U.S. Open, il British Open e lo U.S. PGA Championship nel 2000 seguito dal Masters del 2001.

L'anno scorso McIlroy si è recato ad Augusta con la necessità di vincere solo il Masters per completare la serie, ma è stato ostacolato da Jordan Spieth che ha fatto il suo straordinario salto di qualità.

In una stagione altalenante, McIlroy ha chiuso il 2015 senza un titolo major dopo aver saltato il British Open per un infortunio alla caviglia causato da un incidente di calcio.

Spieth, invece, si è aggiudicato due volte un Major, aggiungendo lo U.S. Open alla sua giacca verde e concludendo l'anno come numero 1 del mondo.

McIlroy, che è uno dei soli tre giocatori, insieme a Woods e Nicklaus, ad aver vinto quattro moderni major prima dei 26 anni, ha rivelato prima dell'apertura della stagione dello scorso anno ad Abu Dhabi di aver scritto i suoi obiettivi stagionali sul retro di una carta d'imbarco aerea e di averli tenuti nel portafoglio.

Questa volta dice che sono in prima linea nella sua mente.

"Non credo di aver bisogno di scriverli perché sono sempre nella mia testa", ha detto McIlroy, che ha vinto l'U.S. Open 2011, il British Open 2014 e l'U.S. PGA nel 2012 e nel 2014.

Dopo non aver vinto un major l'anno scorso, voglio provare a rimettermi in carreggiata e provare a vincerne un altro".

"E con la Ryder Cup alle porte, le Olimpiadi e tutto il resto, è un anno importante", ha aggiunto McIlroy, riferendosi al più grande evento a squadre del golf, in cui l'Europa affronta gli Stati Uniti in tre giorni.

La Ryder Cup, che ha cadenza biennale, si svolge alternativamente in Europa e negli Stati Uniti: quest'anno è stata la volta di Hazeltine, in Minnesota, mentre nel 2018 toccherà a Parigi.

L'ascesa di Spieth alla posizione di miglior golfista del mondo in classifica sta facendo gola anche a McIlroy.

"Anch'io sono uscito dalla posizione numero 1 al mondo e mi piacerebbe tornarci", ha detto. "Quindi ci sono molti obiettivi quest'anno".

Dopo essersi fidanzato con la fidanzata Erica Stoll a dicembre, McIlroy vuole raggiungere anche alcuni obiettivi fuori dal campo.

"Anche solo cercare di diventare una persona migliore nella vita di tutti i giorni", ha aggiunto. "Sono gli obiettivi più importanti per me. Se riesco a raggiungere questi obiettivi, quelli più grandi diventano molto più raggiungibili".

L'impennata di Spieth e la forma del 2015 dell'australiano Jason Day hanno fatto retrocedere McIlroy al terzo posto nel mondo e hanno scatenato la frenesia dei media su un nuovo "Big Three" che emuli la leggendaria rivalità di Nicklaus, Player e Arnold Palmer.

McIlroy, tuttavia, è intenzionato a sminuire il paragone.

"Onestamente, penso che i media abbiano esagerato un po'", ha detto McIlroy, che è il campione in carica e due volte vincitore dell'Omega Dubai Desert Classic di questa settimana.

"Tutti noi vogliamo batterci a vicenda, indipendentemente dal fatto che siamo uno, due o tre al mondo. Ma è una buona motivazione e spero che quest'anno io sia sulla strada giusta per riuscirci".

La stagione è stata ridotta per ospitare le Olimpiadi in agosto, ma McIlroy spera ancora di trovare il tempo per assistere al debutto dell'Irlanda del Nord nel Campionato europeo di calcio che si terrà dal 10 giugno al 10 luglio.

Nel frattempo, terrà d'occhio le sorti del suo amato Manchester United e dell'allenatore sotto pressione Louis van Gaal.

"Sono molto indeciso", ha dichiarato McIlroy. "Ci sono settimane in cui penso che vada bene e altre in cui non penso che vada bene.

"È una professione davvero difficile da svolgere. È molto sotto pressione, ma credo che la squadra stia migliorando, i risultati stanno migliorando. Speriamo che le cose vadano nella giusta direzione".

