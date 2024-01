Rory McIlroy ottiene la prima vittoria in 18 mesi e la prima da papà

Dopo aver conquistato la sua prima vittoria dal 2019 al Wells Fargo Championship domenica, McIlroy si è diretto verso la figlia Poppy e la moglie Erica che hanno festeggiato per la prima volta la vittoria in famiglia.

Il nordirlandese ha dovuto sopportare alcuni momenti di nervosismo alla buca 18 per salvare un bogey che lo ha lasciato 10-under-par per il torneo e uno davanti ad Abraham Ancer, conquistando il suo terzo titolo a Quail Hollow e il 19° titolo del PGA Tour.

"Questo posto è stato buono con me", ha dichiarato McIlroy ai media.

"Da quando ho messo gli occhi su questo campo da golf, l'ho amato fin dalla prima volta che ci ho giocato, e questo amore è stato in qualche modo ricambiato. Ho giocato così bene qui nel corso degli anni".

Da quando ha vinto il WGC-HSBC Champions nel 2019, McIlroy, che è diventato padre per la prima volta lo scorso agosto, ha sopportato le sue lotte con la forma e gli infortuni.

Infatti, il 32enne ha detto di essere stato vicino a non provare nemmeno a giocare questo fine settimana dopo essersi fatto male al collo sul campo di pratica mercoledì, un infortunio che ha detto "è progressivamente migliorato un po' con il passare della settimana".

L'assenza di 553 giorni lo ha visto scivolare al 15° posto della classifica mondiale, il più basso dalla fine del 2009.

Nel tentativo di ricalibrarsi, ha iniziato a lavorare con l'allenatore Pete Cowen. E dopo aver mancato il taglio sia al Players Championship che al Masters, è finalmente tornato a vincere.

"Mi sentivo bene per quanto riguarda il mio gioco", ha detto il quattro volte vincitore di un major, "ma non mi aspettavo di tornare a vincere subito la prima settimana.

"È una soddisfazione vedere che il lavoro sta dando i suoi frutti, ma è solo l'inizio. Ci sono tante altre cose che voglio ottenere e tante altre che voglio fare nel gioco".

LEGGI: Patty Tavatanakit ammette che è "strano" pensare di essere una vincitrice di major

Qui, là e ovunque

Se c'è una persona che questo fine settimana ha imparato che bisogna sempre aspettare il fischio finale prima di lasciare un evento sportivo, quella potrebbe essere Bryson DeChambeau.

La superstar americana ha girato in tre over 74 venerdì al Wells Fargo Championship, lasciando il torneo a due over.

Pensando di aver mancato il taglio, DeChambeau è tornato a casa da Charlotte a Dallas, per poi scoprire a metà del volo che aveva superato il taglio.

Il numero 4 del mondo è tornato a casa e ha dormito per circa cinque ore prima di prendere un volo alle 2.45 del mattino per tornare a Charlotte.

Dopo aver dormito ancora un po' sul volo, è atterrato alle 5.45 e si è recato a Quail Hollow in tempo per il tee time delle 8.10 di sabato.

Nonostante la stanchezza, ha realizzato comunque un 68.

Ha recuperato dormendo 11 ore prima del giro di domenica.

Nonostante la stanchezza dovuta ai chilometri percorsi, DeChambeau ha giocato bene al suo ritorno a Charlotte, finendo in nona posizione e riconquistando la leadership della FedExCup.

"Volevo che ne valesse la pena", ha dichiarato ai media. "Non volevo venire qui e finire 60-qualsiasi cosa, vicino all'ultimo posto.

"Anche in quel caso, si tratta pur sempre di punti FedExCup, di punti per la classifica mondiale. Sono stato contento di essere tornato e di aver concluso la gara, sperando di poter rientrare tra i primi 10 e di continuare a risalire la classifica mondiale. L'obiettivo è ovviamente quello di essere il numero 1 e voglio partecipare alle Olimpiadi, quindi continueremo a muoverci nella giusta direzione".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com