Rory McIlroy: La saga delle donne di Muirfield è stata "oscena".

Muirfield consente finalmente l'iscrizione di donne

Il club ha votato contro l'ingresso delle donne nel 2016

Nuova votazione dopo la perdita dei diritti per il British Open

Di conseguenza, il campo è stato rimosso dal calendario del British Open, ma è stato reintegrato questa settimana.

"In questi tempi, in cui ci sono donne che sono leader di certe industrie e donne che sono capi di Stato, non è possibile iscriversi a un campo da golf? Voglio dire, è osceno. È ridicolo", ha detto McIlroy in una conferenza stampa prima dell'Arnold Palmer Invitational in Florida.

"Quindi, in un certo senso, hanno capito. Penso comunque che sia orribile che si sia arrivati a questo punto".

'Niente tè'

Lo scrutinio postale ha riportato 498 voti a favore dell'ammissione delle donne, con 123 voti (19,8%) contrari.

Il numero 3 del mondo McIlroy si è detto ancora sconcertato dal fatto che alcuni membri abbiano votato contro l'aggiornamento della sua politica, e ha detto che tornare a Muirfield lascerebbe un brutto sapore in bocca.

"Non capisco proprio", ha aggiunto il 27enne, che punta a un grande slam in carriera con tutti e quattro i major al Masters del mese prossimo.

"In ogni caso, prima o poi ci torneremo per l'Open Championship e dopo non berrò molte tazze di tè con i soci".

Il club ha dichiarato alla CNN di non avere "alcun commento" da fare in merito alla reazione di McIlroy.

'Eccitato'

La golfista americana Stacy Lewis, due volte campionessa di major nel LPGA Tour, non è tanto preoccupata di come il club sia arrivato alla decisione, quanto del fatto che l'abbia presa.

"Il fatto che le cose stiano finalmente cambiando è il problema principale", ha dichiarato alla CNN.

"È un'ottima cosa per mettersi al passo con i tempi. Per un campo prestigioso come il Muirfield, è il tipo di posto che può fare la differenza con molti altri campi da gioco per le donne. La gente è entusiasta".

Il Comitato Olimpico Internazionale ha avvertito il campo da golf che ospiterà il torneo olimpico di Tokyo 2020 che potrebbe perdere l'evento se non concederà alle donne pari diritti di gioco.

Il capitano del club di Muirfield, Henry Fairweather, ha dichiarato dopo aver annunciato il risultato della votazione di martedì: "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alle donne come membri che potranno godere e beneficiare delle grandi tradizioni e dello spirito amichevole di questo straordinario club".

Ha aggiunto che la lista d'attesa per i nuovi membri, uomini o donne, è di "due o tre anni, o più".

L'R&A, l'organizzatore dell'Open Championship - l'unico dei quattro eventi principali del golf che si tiene in Gran Bretagna - ha reinserito il campo nella rotazione dei tornei, anche se non prima del 2021.

