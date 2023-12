Rory McIlroy, Jon Rahm e Sam Burns condividono tre posizioni di vantaggio nel "brutale" BMW Championship

"L'animale più felice del mondo è un pesce rosso. Sapete perché? Ha una memoria di 10 secondi", ha detto Rahm, citando una battuta della famosa serie "Ted Lasso".

"La scorsa settimana ho giocato un ottimo golf, solo un paio di swing sbagliati nel finale, e questa è la cosa più importante da ricordare".

Il numero 1 del mondo ha parlato dopo il suo giro di apertura al BMW Championship di giovedì, dove ha chiuso in testa alla classifica insieme a Rory McIlroy e all'americano Sam Burns.

I due compagni di squadra europei di Ryder Cup e Burns hanno totalizzato un punteggio di 8 sotto il 64 al Caves Valley Golf Club di Baltimora, nel Maryland, per dividersi la testa della classifica nel secondo evento dei FedExCup Playoffs che determineranno il campione stagionale del PGA Tour il 5 settembre.

Un eagle alla buca 16 par-five ha permesso a McIlroy di risalire la classifica e di condividere la leadership. Il nordirlandese è 28° nella classifica FedExCup, dove solo i primi 30 classificati accedono al finale di stagione, il Tour Championship, la prossima settimana.

"Mi è già capitato di affrontare dei playoff in cui sei sempre nel gruppo di testa. Sei sempre al primo, secondo o terzo posto nella FedExCup, e questo può avere un certo peso a livello mentale", ha detto. "Sono in una posizione in cui devo giocare bene solo per giocare la prossima settimana. C'è un elemento di libertà".

Sia Rahm che Burns hanno realizzato un giro senza bogey giovedì e, visto che la settimana prossima entrambi si recheranno a East Lake per il Tour Championship, è fondamentale mantenere la loro buona forma.

'Oggi è stato brutale là fuori'

Per il campione degli US Open Rahm, il suo giro d'apertura continua la sua ottima forma. Secondo il PGA Tour, è stata la 15ª volta negli ultimi 17 giri che ha girato in 60.

Sebbene le mazze di Rahm siano rimaste infuocate, giovedì non è stata la cosa più calda a Caves Valley.

Le temperature si aggiravano costantemente intorno ai 90 gradi e, insieme all'alto tasso di umidità e ai cambiamenti di altitudine, le condizioni si sono rivelate difficili per i giocatori.

Cameron Smith, l'australiano che si è piazzato al secondo posto dopo un playoff con Tony Finau al Northern Trust la scorsa settimana, ha spiegato che la velocità con cui camminava era una cosa che gli passava per la testa durante il giro di giovedì a causa delle condizioni "brutali".

"Probabilmente camminavamo un po' più lentamente di quanto facciamo di solito e cercavamo spesso l'ombra... oggi le condizioni erano brutali", ha detto Smith dopo il suo quattro-under 68. "Quelle ultime quattro o cinque buche sono state un po' più difficili di quelle che abbiamo fatto. "Le ultime quattro o cinque buche sono state un vero e proprio tormento e hai iniziato a pensare: "Quando finirà?". Devi solo essere intelligente.

"Io vengo dal Queensland, dove fa molto caldo, quindi non mi dà fastidio, ma mi porta via molto tempo. Quindi ora non vedo l'ora di fare un massaggio veloce, poi una doccia fredda e un paio di birre ghiacciate".

Rahm ha ringraziato il fatto di aver avuto un mese di pausa forzata con il Covid dopo le Olimpiadi del 2020 per aver mantenuto i suoi livelli di energia.

"I ragazzi che sono andati alle Olimpiadi, che hanno giocato a Memphis e che hanno disputato più eventi di me, possono essere un po' più stanchi, ma questo non dovrebbe essere una scusa nel mio caso", ha detto.

"Martedì, quando sono arrivato sul campo, non ho fatto molto. Non mi sono nemmeno avventurato sul campo da golf perché sapevo che era una passeggiata difficile. Mi sono limitato a colpire qualche palla, a fare un po' di putting e chipping e a tornare a casa.

"In giornate come questa, la mia priorità è l'idratazione. Se ti disidrati nel mezzo, ti condizionerà per le settimane successive".

