Notizie salienti

Rory McIlroy: Il golfista si ritira da Rio 2016 per paura di Zika

Rory McIlroy si ritira da Rio 2016 per i timori legati al virus Zika

Viaggiare in Brasile è un "rischio per la salute che non sono disposto a correre".

Questo sport fa il suo ritorno ai Giochi estivi per la prima volta dal 1904 e gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con altri grandi nomi che si sono ritirati, in particolare i vincitori di major Adam Scott e Louis Oosthuizen.

"Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso di ritirare il mio nome dalla candidatura ai Giochi Olimpici di Rio de Janiero di quest'estate", ha dichiarato McIlroy in un comunicato.

Dopo aver parlato con le persone a me più vicine, ho capito che la mia salute e quella della mia famiglia vengono prima di ogni altra cosa".

"Anche se il rischio di infezione da virus Zika è considerato basso, si tratta comunque di un rischio che non sono disposto a correre".

Sebbene i sintomi del virus - che includono eruzioni cutanee, mal di testa e dolori articolari - non siano gravi, lo Zika è stato collegato alla microcefalia nei neonati e ad alcuni casi di sindrome di Guillain-Barré che indebolisce i muscoli negli adulti.

Oltre a McIlroy, Scott e Oosthuizen, anche il tre volte vincitore di un major Vijay Singh e l'australiano Marc Leishman - citando la Zika - hanno deciso di non gareggiare.

La Corea del Sud presenta un'uniforme anti-Zika

Il Consiglio Olimpico d'Irlanda ha dichiarato in un comunicato di essere "estremamente deluso" di non portare Rory alle Olimpiadi, ma di "rispettare la sua decisione".

"Rory era destinato a essere una delle grandi stelle di Rio 2016", ha dichiarato l'organizzazione. "Ma ora c'è l'opportunità per un altro golfista irlandese di cogliere l'occasione di diventare un olimpionico e partecipare allo storico ritorno del golf ai Giochi Olimpici dopo 112 anni di assenza".

McIlroy non ha superato il taglio agli U.S. Open della scorsa settimana, mentre Dustin Johnson ha ottenuto il suo primo trionfo in un major.

Olimpiadi: La "tempesta perfetta" di Rio 2016

Temendo Zika, il campione olimpico congela lo sperma

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com