La storia in primo piano

Rory McIlroy eviterà i social media dopo il litigio su Twitter con Steve Elkington

Rory McIlroy chiede alla moglie di cambiare la sua password di Twitter

Va in esilio sui social media dopo il litigio su Twitter

Chiedendo alla moglie di cambiare la sua password.

Questo è ciò che ha fatto Rory McIlroy per imporre il suo esilio dai social media dopo un recente litigio pubblico sulla piattaforma.

Il numero 4 del mondo è stato coinvolto in una lite su Twitter con l'australiano Steve Elkington dopo aver mancato il taglio agli US Open il mese scorso.

Il 54enne Elkington, campione del PGA degli Stati Uniti nel 1995, ha suggerito che con quattro major e "100 milioni in banca" il nordirlandese si fosse "annoiato" a giocare a golf.

McIlroy ha risposto: "Più o meno 200 milioni, non male per un 28enne 'annoiato'. Ne ho molti di più".

Il tweet includeva un elenco dei suoi successi incollato da Wikipedia, ma la discussione è proseguita, con Elkington che ha insinuato che McIlroy fosse motivato solo dai soldi, mentre McIlroy ha criticato la grammatica dell'australiano.

McIlroy ammette che ora vorrebbe non aver reagito e intende boicottare i social media "per il momento".

"Avrò scritto quel tweet e l'avrò cancellato circa cinque volte prima di inviarlo", ha detto McIlroy ai giornalisti prima dell'Irish Open di Portstewart, mercoledì.

Alla fine mi sono pentito di averlo inviato, ma in realtà ho dato a mia moglie Erica il mio telefono e il mio Twitter e le ho detto: "Cambia la mia password con un'altra e non dirmi qual è".

"Quindi, per il momento, sono fuori dai social media solo per questo motivo. Non ho bisogno di leggerli. Sono cose che non dovrebbero arrivare a te, ma a volte lo fanno".

"Non si tratta di ciò che è stato detto. È chi l'ha detto e chiunque sia stato in quell'ambiente dovrebbe rendersi conto di quanto sia difficile il golf a volte. Questa è la cosa che mi ha colpito più di ogni altra.

Se fosse stato scritto da un membro dei media o altro, avrei potuto lasciar correre, perché posso dire a me stesso che loro non sanno com'è e non sanno cosa devi affrontare".

"Ma un ex giocatore che ha vinto un major e ha avuto successo, è per questo che mi ha colpito ed è per questo che mi sono un po' vendicato".

LEGGI: McIlroy "ci penserebbe due volte" a giocare ancora con Trump

LEGGI: McIlroy ottiene un contratto da "100 milioni di dollari" per le sue attrezzature

McIlroy, campione irlandese in carica dell'Open, ha vinto l'ultima volta a settembre, quando ha conquistato il Tour Championship per aggiudicarsi la FedEx Cup del PGA Tour e un bonus di 10 milioni di dollari.

Ha vinto l'ultimo dei suoi quattro titoli major nel 2014, quando ha realizzato la doppietta British Open-US PGA.

Elkington ha vinto 10 titoli del PGA Tour tra il 1990 e il 1999.

Visita CNN.com/golf per altre notizie e video

Il terzo major dell'anno, l'Open Championship 2017, inizia a Royal Birkdale, nel nord-ovest dell'Inghilterra, il 20 luglio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com