Notizie salienti

Rory McIlroy "colto di sorpresa" dalla reazione al gioco del golf con Donald Trump

Rory McIlroy "preso alla sprovvista" dalle critiche

Ha parlato di golf con il presidente Trump

Il 27enne nordirlandese ha dichiarato di essere stato "colto di sorpresa" dalle reazioni e dalle critiche al suo giro al campo Trump International del presidente in Florida.

McIlroy ha rilasciato una dichiarazione venerdì per rispondere alle affermazioni di essere un "fascista" e un "bigotto" per aver giocato con il controverso presidente.

Ma la questione non è finita qui e il round con Trump ha avuto un ruolo di primo piano nella conferenza stampa dell'ex numero 1 del mondo in vista del suo rientro dal PGA Tour dopo l'infortunio di martedì in Messico.

"Non è che stessimo parlando di politica estera, ma di golf e dell'erba che metteva sui green", ha detto McIlroy.

Nel corso di una campagna elettorale al vetriolo e di un inizio di mandato molto movimentato, Trump ha fatto ben poco per andare oltre la sua base di elettori profondamente convinti, con il suo approccio sfrontato e alimentato da Twitter che ha scosso la politica nazionale.

Tuttavia, mentre cercava di stabilizzare la sua amministrazione dopo cinque settimane tumultuose di mandato, Trump ha assunto una posizione presidenziale più convenzionale nel suo primo discorso al Congresso martedì.

"Rispettate la carica anche se non rispettate l'uomo che la ricopre", ha detto McIlroy ai giornalisti in vista del WGC-Mexico Championship che inizia giovedì.

A pranzo con Tiger

McIlroy, che è fuori da quasi due mesi per un infortunio alle costole, ha anche rivelato di aver pranzato con Tiger Woods la scorsa settimana e ha detto dell'ex numero 1 del mondo: "Mentalmente è in un buon momento".

Il 41enne Woods non gioca da quando si è ritirato dal Dubai Desert Classic del mese scorso a causa di spasmi alla schiena, dopo quasi 17 mesi di assenza dovuti a diversi interventi chirurgici alla schiena.

"Negli ultimi due anni ha avuto problemi con il suo corpo, che purtroppo non gli permette di fare ciò che vuole", ha detto McIlroy ai giornalisti.

"È dura, ma so che sta lavorando duramente per tornare. Ci vuole solo tempo. Anche se gioca otto o dieci volte l'anno è un bonus per tutti noi".

LEGGI: Il golf con Trump non è un endorsement - McIlroy

LEGGI: Tiger Woods - Gloria e dolore

LEGGI: Un Masters incolore? L'angoscia dell'azalea di Augusta

Rispettoso

McIlroy, che ha dichiarato di aver giocato con il presidente Bill Clinton e di aver "trascorso del tempo con il presidente George W. Bush", ha detto che l'opportunità di giocare a golf con un presidente degli Stati Uniti in carica è unica.

"Vedere 20 agenti dei servizi segreti, 30 poliziotti e cecchini sugli alberi è stata un'esperienza surreale per me", ha detto.

"Sono stato un po' sorpreso dalle reazioni, ma capisco il perché, è una posizione difficile in cui trovarsi".

Trump ha criticato spesso e a gran voce l'abitudine al golf del Presidente Barack Obama, rimproverando regolarmente l'ex Presidente per aver giocato a golf quando c'erano molti problemi urgenti per il Paese.

"Stavo solo facendo ciò che ritenevo rispettoso", ha aggiunto il quattro volte vincitore di un major. Se il presidente degli Stati Uniti ti telefona e vuole giocare a golf con te, non avrei detto di no".

"Non sono d'accordo con tutto quello che dice. Non sono americano, non posso cambiare il sistema politico. Non posso votare e anche se potessi votare non credo che lo farei. Mi sono divertito, sono stato bene.

"Mi dispiace se ho fatto arrabbiare le persone, ma mi sentivo in una posizione in cui non potevo fare altro che dire sì".

LEGGI: Il golf con Trump "non è un endorsement", dice McIlroy

LEGGI: Woods e Trump si incontrano sul campo da golf

LEGGI: Turnberry stende il tappeto rosso per Trump

Classifiche mondiali

Mentre McIlroy è rimasto in disparte, Dustin Johnson è salito al numero 1 del mondo e alcuni suoi coetanei vicini alla vetta della classifica hanno vinto, tra cui Jordan Spieth, Hideki Matsuyama e Rickie Fowler.

McIlroy, tuttavia, afferma che il suo infortunio potrebbe essere stato una "benedizione sotto mentite spoglie".

LEGGI: Johnson batte Day e diventa il numero 1 del mondo

Visita CNN.com/golf per ulteriori notizie e video

McIlroy, terzo classificato, può sorpassare Johnson in vetta se vince al Club de Golf Chapultepec in Messico e se l'americano finisce peggio di uno spareggio per il terzo posto.

Il World Golf Championships si è svolto in precedenza sul campo Doral di Trump a Miami, ma si è trasferito in Messico dopo che lo sponsor Cadillac non ha rinnovato il contratto.

"Era, molto semplicemente, una partita di golf. Il golf era il nostro terreno comune, nient'altro", ha detto.

Di fronte ai commenti di McIlroy sulla possibilità di giocare 18 buche con il Presidente, Sanders ha detto che il Presidente "intendeva giocare qualche buca e ha deciso di giocare più a lungo".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com