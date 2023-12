Ronald Araujo, stella del Barcellona, trasportato in ospedale per una commozione cerebrale nella vittoria per 3-1 contro il Celta Vigo

Araujo ha lasciato il campo al 67° minuto dopo uno scontro di testa con il compagno di squadra Gavi ed è stato mandato in ospedale per sottoporsi ad ulteriori esami.

Con questa vittoria il Barça ha rafforzato la sua posizione di secondo posto nella Liga, portandosi a sette punti dal Siviglia, terzo in classifica.

Memphis Depay ha aperto le marcature dopo una brillante azione di Ousmane Dembélé e Pierre-Emerick Aubameyang ha raddoppiato il vantaggio del Barcellona poco prima dell'intervallo, nonostante il primo tempo sia stato giocato in inferiorità numerica.

Poco dopo l'intervallo, Aubameyang ha segnato di nuovo su assist di Dembélé, ma un passaggio sbagliato del portiere Marc-André ter Stegen ha permesso a Iago Aspas di riportare avanti il Celta.

Le speranze di rimonta, tuttavia, sono state intaccate poco dopo dall'espulsione di Jeison Murillo per un intervento su Depay.

C'è stata poi una lunga interruzione del gioco per Araujo, che ha ricevuto le cure del caso prima di essere portato fuori dal campo in ambulanza e sostituito da Clément Lenglet.

"Oggi abbiamo fatto bene. Forse il primo tempo è stato un po' complicato, ma nel secondo è andata molto meglio", ha detto Aubameyang.

"Questo è positivo per noi, per continuare a lottare per il secondo posto".

Alla domanda sulle condizioni di Araujo dopo la partita, il manager del Barcellona Xavi ha detto che il difensore sta "bene" e che rimarrà in ospedale per una notte.

Il Barcellona ha ancora due partite di campionato: domenica contro il Getafe e la settimana prossima contro il Villarreal.

