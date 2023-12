Notizie salienti

Romain Grosjean: lo stress test del cervello di una star della Formula 1

Piloti di F1 soprannominati "super performer"

Romain Grosjean sottoposto a test cerebrali

Test condotti con cuffie EEG

Secondo lo scienziato James Hewitt, che lavora presso Hintsa Performance, un'azienda che si occupa di "alte prestazioni umane", il cervello dei piloti di F1 fa gli straordinari per far fronte alle esigenze estreme di uno degli sport più pressanti al mondo.

LEGGI: Un guasto alla candela blocca la corsa al titolo di Vettel

"Mi interessano molto i super performer, le persone che mostrano livelli particolarmente elevati di capacità cognitive, forse la capacità di sostenere l'attenzione in misura molto maggiore rispetto alla media della popolazione", ha dichiarato Hewitt, responsabile della scienza e dell'innovazione di Hintsa, a The Circuit della CNN.

"È l'integrazione di queste diverse capacità cognitive, molte delle quali risiedono nella parte anteriore del cervello, nella corteccia frontale, a definire quelli che definirei i super-performer", ha aggiunto Hewitt. "Ne vediamo molti in Formula Uno".

LEGGI: Gli scontri più drammatici di Suzuka in F1

La gara può essere persa prima ancora di cominciare

Per piloti come Romain Grosjean dell'Haas F1 Team, non è solo lo stress di 20 gran premi a stagione a dover fare i conti con il suo cervello.

Il suo è uno sport che attraversa il mondo nel corso di una stagione, creando "problemi di jet leg, clima diverso, luoghi diversi, cibo diverso e letti diversi".

"È davvero difficile trovarsi ogni volta nello stato d'animo giusto e nel posto giusto per gareggiare", ha detto il 31enne pilota, che dopo il Gran Premio del Giappone è 13° in classifica piloti con 28 punti.

"La gara può essere persa prima che sia iniziata".

Finora, in questa stagione, il miglior piazzamento di Grosjean è arrivato al Gran Premio d'Austria, quando si è piazzato sesto - uno degli otto piazzamenti nella top 10 per il francese nel 2017.

LEGGI: La F1 immortalata da una macchina fotografica di 104 anni fa

Tutto nella tua testa

Hewitt osserva che "si sa di più sullo spazio esterno che sul cervello".

Per The Circuit, Grosjean è stato sottoposto a tre diversi test - supervisionati da Hewitt - utilizzando una cuffia EEG, in cui gli elettrodi rilevano l'attività elettrica generata da centinaia di migliaia di neuroni nel cervello per valutare il carico di lavoro cognitivo.

I tre test hanno "stressato" diverse parti del cervello, per misurare le prestazioni della memoria, l'attenzione e i tempi di reazione, spingendo "la cognizione umana al suo limite".

La buona notizia per Grosjean, secondo Hewitt, è che rientra nella categoria dei "superperformer".

"Il cervello umano è un insieme incredibilmente complesso di tessuti", ha spiegato Hewitt. Il cervello funziona come un'incredibile orchestra in cui ognuno dei musicisti suona brani leggermente diversi, ma insieme si ottiene un'incredibile sinfonia".

O come dice Grosjean: "la differenza tra una giornata davvero buona e una cattiva è che è tutto nella tua testa".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com