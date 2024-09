Roma si sente frustrata con Hummels ancora una volta fuori campo.

Mats Hummels, il nuovo acquisto di AS Roma, non ha ancora esordito con la squadra. Il campione del Mondo del 2014 è stato lasciato in panchina anche durante il pareggio per 1-1 contro l'Athletic Bilbao, con Aitor Paredes che ha segnato un pari tardivo (85'). È stato Artem Dovbyk a mettere Roma in vantaggio nel suo debutto per il club (32'). L'allenatore di AS Roma, Ivan Jurić, ha effettuato cinque sostituzioni, ma Hummels è rimasto fuori. Il 35enne, che ha recentemente raggiunto la squadra, ha giocato l'ultima partita il 1° giugno 2022, nella finale di Champions League per il Borussia Dortmund contro il Real Madrid (1-2).

**D'altra parte, il nuovo club di José Mourinho, il Fenerbahçe Istanbul, ha avuto un inizio difficile in Europa League, ma è riuscito a conquistare una vittoria per 2-1 contro l'Union Saint-Gilloise. La squadra turca ha lottato per i primi punti nel nuovo formato del campionato. Caglar Söyüncü (26') e un autogol di Christian Burgess (82') hanno dato il vantaggio al Fenerbahçe, ma Ross Sykes (90'+3) ha segnato un gol per la Saint-Gilloise. Il Fenerbahçe ha iniziato lentamente e ha evitato per un pelo di subire un gol quando Franjo Ivanovic ha colpito il palo (17'). Dopo aver preso il vantaggio, hanno giocato con più fiducia e hanno avuto pochi problemi. L'espulsione di Kevin Mac Allister (73') per l'Union Saint-Gilloise ha dato al Fenerbahçe un senso di sicurezza. In un finale caotico, Bright Osayi-Samuel ha causato un rigore e

