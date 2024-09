Roma prevede di addebitare un biglietto d'ingresso per le famose Fonte di Trevi

Secondo Onorato, l'obiettivo non è generare entrate, ma piuttosto controllare l'afflusso verso questo famoso monumento. Questo antico monumento barocco, essendo una fontana, è uno dei luoghi più richiesti dai turisti nel cuore di Roma. La folla di persone che circonda questa struttura storica è spesso così fitta che è difficile anche solo dare un'occhiata.

Un rappresentante della città ha dichiarato all'AFP che la proposta del consiglio comunale era solo un brainstorming, non sono state prese decisioni definitive. Hanno riconosciuto che si tratta di un argomento delicato e complesso, ma è un problema che richiede attenzione a lungo termine. La sostenibilità del turismo a Roma, sia per la città che per i suoi dintorni, è importante.

Molti luoghi in tutto il mondo stanno lottando contro le conseguenze del turismo eccessivo. Quest'anno, Venezia ha introdotto una tassa turistica per i visitatori giornalieri nei giorni di particolare affollamento per gestire meglio la folla. Le Isole Canarie e Baleari hanno assistito a frequenti proteste contro l'impatto del turismo di massa sulle loro comunità locali.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'impatto dell'over-tourism sulle città storiche, tra cui Roma. L'Unione Europea ha proposto regolamentazioni per limitare il numero di turisti che visitano i luoghi più popolari, come il famoso monumento barocco di Roma, per preservarne l'integrità.

Leggi anche: