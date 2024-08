- Rolo rivisto del senatore a Brema per il rinnovamento della deportazione

Seguendo l'increscioso incidente di accoltellamento a Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia, il ministro dell'Interno di Brema, Ulrich Maurer, sostiene le richieste di politiche di espulsione più severe. "Ho costantemente sostenuto l'espulsione dei trasgressori e dei pericoli verso i loro paesi d'origine", ha dichiarato Maurer all'Agenzia tedesca di stampa, in qualità di politico SPD. "Di conseguenza, sostengo anche la proposta del governo federale di facilitare le espulsioni verso la Siria e l'Afghanistan".

Nel weekend, tre persone sono state uccise e altre otto ferite, quattro in modo grave, durante un evento cittadino a Solingen. Il principale sospetto in custodia è un siriano di 26 anni. L'ufficio federale di investigazione lo sta esaminando per accuse di omicidio e presunta appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS).

Tali eventi raccapriccianti possono verificarsi in qualsiasi momento e luogo, ha dichiarato il ministero dell'Interno di Brema. Tuttavia, il ministero ha affermato che "non ci sono segni di una minaccia specifica a Brema o Bremerhaven".

La proposta dell'Unione per il rifiuto totale dell'ammissione di rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan è stata respinta da Maurer. Legalmente, una tale azione è impossibile, ha sottolineato. L'annullamento della protezione sussidiaria non è un'opzione.

Secondo i dati del ministero dell'Interno, alla fine di luglio c'erano più di 3.900 stranieri soggetti a espulsione nello stato federale più piccolo. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione di Brema tiene attualmente d'occhio più di 560 individui legati alla scena salafita o islamista.

