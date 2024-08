- Roll of Honor per Tilly: creazioni nate dalla "forgia controversa"

Il celebre progettista di carri allegorici di Düsseldorf, Jacques Tilly, è uno dei nuovi undici insigniti del Premio di Merito della Renania Settentrionale-Vestfalia. "Stiamo celebrando persone che arricchiscono quotidianamente il nostro paese con le loro contribuzioni varie e vivaci - investendo tempo ed energia, sempre attenti al prossimo", ha elogiato il Presidente del Ministero Hendrik Wüst (CDU) durante la cerimonia alla Cancelleria di Düsseldorf.

Tilly, noto per le sue allegoriche satire nel Carnevale di Düsseldorf da oltre tre decenni, è stato elogiato da Wüst nel suo discorso. "Il suo laboratorio è affettuosamente chiamato 'Fucina dello Scandalo'", ha dichiarato Wüst. Le associazioni del carnevale di Düsseldorf hanno concesso al 61enne scultore la libertà di un giullare.

Ammirazione politica: "Non risparmia alcuna istituzione, potere o autorità"

"Con arguzia e amore per la satira, evidenzia i difetti della politica e della società attraverso sculture su grande scala sempre umoristiche", ha elogiato Wüst l'arte di Tilly. L'artista è schietto e coraggioso. "Non risparmia alcuna istituzione, potere o autorità", ha sottolineato Wüst. "Dove ci sono difetti, Jacques Tilly li denuncia con satira pungente".

Il suo linguaggio visivo è universalmente comprensibile, di alto valore artistico e suscita anche dibattiti accesi. "I suoi carri sono spesso in prima pagina sui media tedeschi e internazionali dopo il carnevale", ha detto Wüst. Ogni anno, centinaia di migliaia di persone li apprezzano con entusiasmo.

"Portando anche argomenti politici sensibili alla ribalta in modo unico, sei un inviato speciale e rispettato del nostro paese", ha spiegato Wüst il premio. Inoltre, il suo impegno per il benessere degli ex studenti delle scuole residenziali, spesso vittime di gravi ferite fisiche e psicologiche, nonché delle vittime di abusi sessuali all'interno delle istituzioni religiose, è stato riconosciuto.

Due pioniere fanno parte dei nuovi insigniti

La ex presidente della corte costituzionale dello stato, Ricarda Brandts di Bochum - la prima donna a dirigere la più alta corte della NRW - e la ex commissaria statale per le vittime, Elisabeth Auchter-Mainz di Aquisgrana, che è stata anche la prima donna in quel ruolo come procuratore capo della NRW, sono tra i premiati.

Durante il suo mandato quasi quinquennale come commissaria statale per le vittime dal 2017, Auchter-Mainz ha svolto un lavoro pionieristico, aiutando numerosi vittime di reati e violenze, ha sottolineato Wüst. "Hai ascoltato e visto quando gli altri distoglievano lo sguardo". La giurista esperta ha trasformato la protezione delle vittime nella Renania Settentrionale-Vestfalia in un modello seguito a livello nazionale.

Il Premio di Merito della Renania Settentrionale-Vestfalia, istituito nel 1986 per celebrare il 40° anniversario dello stato, viene assegnato quest'anno per il 78° anniversario della fondazione della Renania Settentrionale-Vestfalia. L'ordine può avere un massimo di 2.500 persone viventi.

