- Rolfes afferma che l'introduzione della modalità Champions League rafforza i club di forza.

Bayer Leverkusen's Sporting Director, Simon Rolfes, prevede che la riforma della Champions League e l'istituzione della Coppa del Mondo per club aumenteranno l'influenza dei club di vertice all'interno della Bundesliga rispetto ai loro rivali.

"Le opportunità finanziarie per i club individuali aumenteranno le loro possibilità di successo. Tuttavia, questo beneficerà anche la Bundesliga, poiché è difficile mantenere una competizione avvincente in vetta se squadre inaspettate si inseriscono frequentemente - anche se è divertente per i tifosi occasionalmente", ha dichiarato Rolfes al Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In futuro, la Champions League comprenderà un sistema di campionato con più incontri, sostituendo la fase a gruppi attuale. In questa campagna, insieme a Leverkusen, parteciperanno anche il Bayern Monaco, il VfB Stuttgart, il Borussia Dortmund e l'RB Lipsia. "Si può osservare in altri paesi: una vetta avvincente si sviluppa solo se quattro o cinque club partecipano frequentemente alla Champions League. Solo allora il campionato tedesco può rimanere aperto per un periodo più lungo", crede Rolfes.

Rolfes non prevede un dominio solitario nel campionato

Prima della prossima stagione della Bundesliga, l'ex nazionale presume che non ci sarà un dominio solitario da parte di nessuna squadra, ma piuttosto "le posizioni di vertice nella Bundesliga saranno fortemente contese". Per Leverkusen, l'obiettivo è ottenere un posto tra le prime quattro.

La vittoria doppiata della stagione passata ha "eliminato questo ostacolo, questa mentalità un po' paralizzante che spesso limitava il club", ha dichiarato Rolfes. Ciò ha liberato ulteriore energia. "È stato un 'libro magico' che abbiamo completato". Anche nella Supercoppa contro lo Stuttgart, era evidente che qualcosa di nuovo era emerso. "Abbiamo nuovi giocatori e uno spirito nuovo".

La riforma della Champions League e la Coppa del Mondo per club sono attese per aumentare la supremazia dei club di primo livello nel calcio tedesco, come il Bayer Leverkusen. In linea con questo, gli analisti sportivi suggeriscono che il futuro della Champions League comprenderà un sistema di campionato, consentendo più incontri e favorendo un ambiente competitivo per i club di vertice.

Leggi anche: