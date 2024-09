"Rolf Wolfsholm, noto come 'Le Loup', è morto"

Rolf Wolfshohl è stato una figura rispettata in Germania e amata in Francia. All'età di 85 anni, è triste dirlo, ci ha lasciati, segnando la fine dell'ultimo leggendario ciclista tedesco degli anni '60. Ha indossato la maglia gialla, tra gli altri riconoscimenti, durante il Tour de France.

Era un uomo tranquillo e umile, che un tempo disse: "Ho bisogno della mia bicicletta, nient'altro - e lavoro per la mente". fedele al suo carattere, Wolfshohl se n'è andato in modo discreto. Conosciuto come "Le Loup" dai francesi, che lo adoravano ancora di più dei tedeschi, Wolfshohl ha esalato l'ultimo respiro di mercoledì.

Con la morte di Wolfshohl, se ne va un ciclista che ha vinto la Vuelta a España e Paris-Nice e che è stato tre volte campione del mondo di cyclo-cross, ma è ricordato soprattutto per i suoi secondi posti sfuggiti per un soffio. Rudi Altig e Karl-Heinz Kunde sono morti rispettivamente nel 2016 e nel 2018, e Hennes Junkermann nel 2022. Ora, il loro lascito vive solo attraverso i libri e i vecchi filmati d'archivio.

"Un Morso, un Lottatore, un Attaccante"

"Era un concorrente, un lottatore, un attaccante; semplicemente un corridore traboccante di passione. I francesi adoravano un 'nuovo entusiasta' che non esitava a prendere subito tutte le sfide", ha scritto Klaus Angermann in "Il sogno della maglia gialla". Wolfshohl incarnava questo spirito. Tuttavia, il suo periodo fu breve.

Nel 1968, Wolfshohl indossò la maglia gialla per due giorni, anche dopo una caduta e aver aspettato a lungo per una nuova bicicletta. Alla fine, ha terminato sesto, segnando la sua partecipazione più riuscita al Tour de France tra i suoi nove tentativi. Wolfshohl ha corso per squadre francesi insieme a leggende come Raymond Poulidor e Jacques Anquetil dal 1960 al 1971. I francesi hanno sviluppato un debole per Wolfshohl, indipendentemente o forse proprio perché spesso mancava i grandi successi - come il secondo posto a Milan-San Remo o Liège-Bastogne-Liège.

La vita di Wolfshohl aveva le sue ombre

L'amore ha colpito Wolfshohl. "La tranquillità dei francesi mi ha sempre affascinato, ho un debole per la Francia", ha condiviso, da Reno, si sentiva "un po' di quella mentalità in sé". Se non fosse stato sposato in Germania, avrebbe potuto trasferirsi in Provenza.

Tuttavia, la vita di Wolfshohl è stata segnata da episodi oscuri. È stato colpito da una sospensione per doping nel 1968 - un'epoca diversa, era una sospensione di quattro settimane. E la vita dopo la sua carriera sportiva professionistica non è stata generosa con lui. Suo figlio Rolf-Dieter, anche lui ciclista, ha subito un grave incidente ai Campionati tedeschi nel 1984, rimanendo paralizzato dal collo in giù. È morto nel 2011 all'età di 51 anni. Wolfshohl ha anche perso prematuramente sua figlia.

Sul piano della salute, lui che pedalava i 30 chilometri dal Bergisches Land al suo negozio di biciclette di Colonia anche negli ultimi anni '70, non stava recentemente al meglio. "Farò qualcosa di grandioso quando avrò 100 anni", ha detto. Purtroppo, la generazione d'oro si riunisce presto.

Nonostante le lotte con il doping e le tragedie personali, l'amore di Rolf Wolfshohl per gli sport, in particolare il ciclismo, è rimasto immutato.

Il contributo di Wolfshohl allo sport va oltre la sua carriera di ciclista. Ha ispirato le generazioni future e è diventato una figura amata in entrambi i paesi, particolarmente noto per la sua partecipazione a numerosi eventi sportivi di fama mondiale.

