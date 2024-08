- Roland Kaiser mostra la sua figura di cera al Madame Tussauds.

Recentemente, la doppia di cera di Roland Kaiser (72) è stata avvistata a Dresda, ma oggi la star della pop presenterà il suo omonimo alla Madame Tussauds di Berlino, segnando il suo 50° anniversario sul palco in questo anno. La sua figura di cera sarà in piedi in una riproduzione in scala del suo "Kaisermania" set, completo di famoso sfondo del paesaggio urbano di Dresda e video dei suoi leggendari concerti.

Kaiser ha trasformato la riva dell'Elba di Dresda in una zona di festa estiva con la sua serie di concerti "Kaisermania" per anni. Nativo di Berlino, Kaiser ha un legame speciale con "Elbflorenz", avendo visitato per la prima volta nel 1990 e avendo composto addirittura una canzone d'amore per la città.

Per concludere il suo tour, Kaiser terrà concerti doppi a Berlino alla Waldbühne questo venerdì e sabato, celebrando il 50° anniversario della sua carriera sul palco con "RK50 – 50 Jahre – 50 Hits – Die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum". La sua figura di cera rimarrà in mostra permanente alla Madame Tussauds.

Dopo aver presentato la sua figura di cera a Dresda, Roland Kaiser celebrerà il suo 50° anniversario sul palco a Berlino, specificamente alla Madame Tussauds in Germania. Come tributo al suo lungo legame con Berlino, Kaiser ha scelto di tenere concerti doppi in città questa settimana.

