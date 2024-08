- Roland Kaiser canta nel giorno dell'unità tedesca a Schwerin

Pop star Roland Kaiser si esibirà in un concerto nel Vecchio Giardino a Schwerin per il Giorno dell'Unità Tedesca. La serata del 3 ottobre sarà accompagnata da uno spettacolo di luci elaborato al Castello di Schwerin, che racconterà la storia della Rivoluzione Pacifista e dell'unità della Germania, come annunciato dalla cancelleria dello stato.

Quest'anno, la Mecklemburgo-Pomerania Occidentale ospiterà le celebrazioni centrali per il Giorno dell'Unità Tedesca, poiché il Bundesrat è attualmente presieduto dallo stato federato. È prevista una grande festa pubblica a Schwerin, inclusa l'esibizione di Roland Kaiser. L'ingresso è gratuito.

Per il cantante di 72 anni, il Giorno dell'Unità Tedesca è una data speciale. "Siamo uniti e abbiamo molte buone ragioni per festeggiare insieme", ha detto Kaiser. Non vede l'ora di esibirsi con la sua band a Schwerin il 3 ottobre. "Portiamo tutti i successi".

La presidente del governo della Mecklemburgo-Pomerania Occidentale, Manuela Schwesig (SPD), ha dichiarato: "Per 50 anni, Roland Kaiser ha unito e collegato generazioni in tutta la Germania. Sono certa che il suo concerto contro lo sfondo del patrimonio mondiale di Schwerin sarà indimenticabile".

Il concerto del pop star Roland Kaiser è atteso come uno dei momenti clou degli eventi musicali durante la festa pubblica per il Giorno dell'Unità Tedesca a Schwerin.

