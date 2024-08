Roglic persevera attraverso l'agonia, la nobiltà precedente e una gemma preziosa.

A seguito di una partenza difficile al Tour de France, è ora il momento di un nuovo test: Primoz Roglic, leader della Red Bull-Bora-hansgrohe, punta a un record alla "sua" Vuelta. Tuttavia, altre squadre forti si uniscono alla corsa per la sfida.

Roglic sembra essere di nuovo nel suo elemento. "Mi piace qui, è fantastico," ha detto prima dell'inizio della Vuelta a España a Lisbona. In primo luogo, si riferiva al fascino del centro storico di Lisbona, ma forse anche alla sua affezione per questa gara. Il viaggio di tre settimane attraverso le montagne spagnole, che Roglic ha vinto tre volte in passato.

Più di un mese dopo l'uscita spettacolare al Tour de France, dove Roglic, capitano della Red Bull-Bora-hansgrohe, ha avuto diversi incidenti e alla fine il suo obiettivo di indossare la maglia gialla è fallito, è pronto a lottare per la vittoria finale despite his ongoing struggles with the aftermath of his broken vertebra, at 34 years old.

"I still feel it, especially in my back," Roglic confessed. "It gets a little better every week, but these things take time." So, Roglic isn't setting a firm goal for the Vuelta. He's just looking forward to being a part of it - "we have to be realistic."

Competere aggressivamente per il titolo di campione assoluto

Tuttavia, le intenzioni della Red Bull per la gara sono chiaramente "ambiziose," come ha indicato il direttore sportivo Rolf Aldag: "Abbiamo scelto otto corridori con cui non ci tireremo indietro, ma competteremo aggressivamente per il titolo di campione assoluto." Con la sua quarta vittoria, Roglic potrebbe eguagliare il record spagnolo detenuto da Roberto Heras.

Despite Roglic's belief that "it gets better every day," there's still uncertainty surrounding his form, a concern that Aldag shares. Nevertheless, Red Bull is fielding a powerful team for the 79th Vuelta. Alongside Roglic, Alexander Wlassow, who was forced to withdraw from the Tour de France after a severe crash, and Giro second-place finisher Daniel Felipe Martinez, two Germans are also participating: Nico Denz and former biathlete Florian Lipowitz.

The Vuelta begins in Lisbon on Saturday with an individual time trial. The major players will be absent, with Giro and Tour winner Tadej Pogacar, Tour runner-up Jonas Vingegaard, and double Olympic champion Remco Evenepoel all opting out of the race. Roglic is expected to face his biggest threat from a second-tier rider.

Potenziale scontro con un ex alleato?

La squadra UAE è particolarmente degna di nota per la sua profondità. Con Marc Soler, Joao Almeida, Adam Yates, e la giovane promessa Isaac del Toro, la squadra mantiene ancora promesse, anche senza Pogacar. Visma-Lease a bike, che aveva tutti e tre i finisher del podio lo scorso anno, manda sia il vincitore assoluto Wout van Aert che l'ultimo anno campione Sepp Kuss come capitani in gara.

Potrebbe questo diventare uno scontro tra Roglic e il suo ex aiutante? È una possibilità, e per lo sloveno sarebbe una "sfida emozionante," come ha evidenziato: "Anche se sembra un po' strano dopo tanti anni di corsa insieme." In ogni caso, i 3304,6 chilometri da Lisbona a Madrid saranno un allenamento impegnativo. Non meno di nove delle 21 tappe si concludono con un'ultima salita. Il punto più alto è la 20a tappa, che presenta due salite di terza categoria, due di seconda e tre di prima, prima che la Vuelta si concluda con una cronometro individuale.

