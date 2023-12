Roger rivelato: Federer riflette sulla sua straordinaria vita dentro e fuori dal campo

"Wimbledon si distingue per essere forse un posto", ha detto. "Non ho in testa il finale da favola che dice che ci deve essere un altro titolo da qualche parte. Spero che non finisca con un infortunio. Vorrei uscire di scena alle mie condizioni". Quindi, nessuna data, ma almeno abbiamo un luogo possibile, anche se ovvio.

È emerso che Federer è tanto meticoloso e preparato nelle sue risposte per un'intervista quanto lo è in campo. In un'ampia e candida intervista su un tetto di Dubai, ha parlato della sua passione per l'educazione dei bambini in Africa, della tragica morte del suo mentore e del suo primo bacio con la moglie Mirka. Si scopre che l'inarrestabile macchina da tennis nasconde un grande cuore.

Con 20 grandi slam, Federer è il tennista maschile più vincente di tutti i tempi, e la prossima settimana a Melbourne potrebbe non solo vincere il terzo titolo consecutivo degli Australian Open, ma anche il suo centesimo titolo complessivo. Non che abbia bisogno di tutto questo per assicurarsi un posto nella storia.

Comunque, basta con i numeri, che dire del primo bacio?

È avvenuto all'età di 18 anni con una ragazza di due anni più grande, durante i Giochi Olimpici di Sydney. Il suo nome era Mirka Vavrinec. Se state pensando alla scena del balcone di Romeo e Giulietta... ripensateci. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di intimità molto atteso si è invece rivelato un affare piuttosto pubblico, grazie a un dormitorio pieno di eccitanti lottatori.

"Giocavamo entrambi per la Svizzera nel tennis", ricorda Federer, "e poi abbiamo trascorso due settimane insieme in quei dormitori. Eravamo insieme ai lottatori e a tutti gli altri atleti fighi. Credo che nel corso delle due settimane si sia creata una certa chimica".

Federer e sua moglie Mirka arrivano al matrimonio di Pippa Middleton e James Matthews.

Si è anche scoperto che i lottatori hanno un grande cuore: è stato uno di loro a suggerire a Federer di fare la prima mossa. "Mi ha detto: "Ehi, baciala adesso"".

Federer ridacchia: "E io: "No, non so, forse, dovrei?"".

Il lottatore lo ha incitato. "Così, comunque, l'ho fatto", continua Federer.

Tuttavia, Federer ha dovuto ricorrere al trucco adolescenziale di aumentare l'età con le frazioni. "Mi ha detto che ero così giovane quando mi ha baciato. Ho provato a dirle che avevo quasi 18 anni e mezzo. Ho cercato di inserire di nascosto un quarto di anno".

Un ragazzo speciale

Oltre a rivelare i primi giorni del suo corteggiamento con Mirka, Federer vuole anche rendere omaggio alle persone che lo hanno portato sulla strada dell'immortalità sportiva, in particolare il suo allenatore d'infanzia Peter Carter.

Federer ammette prontamente che è stato Carter, che ha preso Federer sotto la sua ala all'età di nove anni, a gettare le basi per il giocatore che lo svizzero è oggi.

"Peter è stato davvero una persona importante nella mia vita: è grazie a lui che oggi posso dire grazie alla mia tecnica".

Mentre allenava il futuro campione, Carter condivideva le sue esperienze con il suo più caro amico, Darren Cahill, che stava allenando un altro prodigio, Lleyton Hewitt. Entrambi erano di Adelaide, paese natale di Carter, e si scambiavano regolarmente appunti. Le due sensazioni adolescenziali si sarebbero poi affrontate ai massimi livelli.

Carter era venuto in Svizzera per giocare a tennis nel club di Federer a Basilea. Avendo una fidanzata a Basilea, Carter decise di rimanere.

Si chiamavano e si dicevano: "Ho un ragazzo speciale che sto allenando". Cahill diceva lo stesso da Adelaide di Hewitt. E poi, naturalmente, abbiamo giocato insieme a 14, 16, 18, 20 anni e poi per tutta la carriera. Chi l'avrebbe mai detto che saremmo diventati entrambi campioni di Wimbledon e numeri 1 del mondo?".

Ma Carter non ha mai potuto vedere la leggenda del tennis che ha contribuito a creare vincere un grande slam. L'australiano è stato ucciso durante la luna di miele nel 2002, appena un anno prima che Federer vincesse il suo primo Grande Slam a Wimbledon, in un tragico incidente stradale in Sudafrica.

"È stata dura, mi ha portato via un grande amico e una persona che mi è stata di grande ispirazione", dice un Federer composto.

Ma se gli si chiede cosa avrebbe pensato Carter di Federer con 20 grandi slam all'attivo, la compostezza del campione svizzero crolla improvvisamente.

"Mi manca ancora tanto", dice Federer mentre gli scendono le lacrime. All'improvviso il solito eloquente e articolato Federer fatica a trovare le parole.

"Spero che sarebbe orgoglioso. Credo che non volesse che fossi un talento sprecato. Quindi credo che la sua morte sia stata per me una specie di campanello d'allarme. Ho iniziato ad allenarmi duramente".

Si ferma di nuovo per bere un bicchiere d'acqua. "Accidenti, non sono mai crollato così... Ho solo bisogno di un paio di minuti".

Mentre il sole tramonta sullo skyline di Dubai, Federer ritrova la calma.

"Credo che quello che vorrei dire è che sono stato incredibilmente fortunato ad avere avuto le persone giuste al momento giusto, gli allenatori giusti al momento giusto.

"Certo, si può dire che ho preso io quelle decisioni, ma sono stato anche fortunato lungo il percorso", aggiunge Federer, che quando gareggerà in Australia sarà incitato dai genitori di Carter, a testimonianza del legame che ha avuto con l'allenatore.

Quando sei uno dei più grandi tennisti di sempre, praticamente ogni porta si apre per te e ogni testa si gira. Ma non sempre: c'è un posto in cui non ha alcun impatto, e questo è uno dei benefici collaterali stranamente graditi del lavoro di Federer con i bambini in Africa, attraverso i programmi educativi della sua Roger Federer Foundation.

"L'ultima volta che sono stato in Zambia, a metà di quest'anno, ho cercato di spiegare loro che ero un tennista. E loro mi hanno risposto: 'Quello con il razzo e il tavolo?'. E io: 'No, quello è il tennis da tavolo'".

Sorride ricordando l'anonimato appena scoperto. "Ti rendi conto che chi sei in realtà non ha importanza. Non sono un giocatore di tennis. In realtà sono un filantropo sul campo. Mi ha colpito, sapete? Penso che sia meraviglioso".

Diverso da un abito da tennis

La fondazione ha superato i suoi obiettivi, assistendo oltre un milione di bambini prima del suo 15° anniversario a dicembre.

Federer dice che è stata l'esperienza più impegnativa e soddisfacente che abbia mai vissuto, che lo ha portato fuori dal suo campo da tennis e, con tanto di stivali, nelle aule dei consigli di amministrazione.

"È diverso dall'essere in tenuta da tennis", ha detto. "È in giacca e cravatta. Sono discorsi. È molto protocollare. Vado a incontrare i funzionari per spingere l'educazione della prima infanzia in cima all'agenda".

La sua espressione diventa seria. "L'80% del cervello di un bambino si sviluppa entro i sette anni, quindi è per questo che ci credo davvero. Quando sapranno che mi sono preso il tempo di andare lì e di incontrarli, forse prenderanno la questione più seriamente. Il processo aiuterà davvero molti bambini in modo più rapido. E questo è molto eccitante".

L'intervista è finita, ma Federer non fa la solita uscita affrettata di tante star. Rimane invece a parlare da solo per un'ora, firmando palline da tennis e riflettendo sull'anno che verrà. Un atto di classe, dentro e fuori dal campo.

