Roger Federer spera di tornare a Wimbledon "ancora una volta".

Ma vestito in giacca e cravatta, anziché con il tradizionale bianco di Wimbledon, il quarantenne ha partecipato domenica alla celebrazione del Centenario del Centre Court del torneo. Prevedibilmente, ha ricevuto un'accoglienza entusiastica da parte dei fan.

"Questo campo mi ha dato le mie più grandi vittorie e le mie più grandi sconfitte. Spero di poter tornare ancora una volta", ha detto alla folla Federer, assente dal main draw di quest'anno per la prima volta dal 1998 a causa di un infortunio.

Il 20 volte campione del Grande Slam, che compirà 41 anni il mese prossimo, era tra i numerosi ex vincitori che hanno partecipato a una sfilata intorno alla famosa arena.

L'ultima volta che ha giocato a Wimbledon è stato nel 2021, con una sconfitta shock contro Hubert Hurkacz nei quarti di finale, e da allora non ha più giocato a livello agonistico perché poco dopo si è sottoposto a un'altra operazione al ginocchio, la terza dal 2020.

"Mi è mancato questo posto. L'anno scorso sapevo che sarebbe stato un anno difficile. Forse non pensavo che ci sarebbe voluto così tanto tempo per tornare - il ginocchio è stato duro per me", ha detto.

Nel corso della sua illustre carriera, Federer è diventato sinonimo di Wimbledon.

Ha annunciato il suo arrivo come giocatore di livello mondiale nel 2001, mettendo al tappeto il grande Pete Sampras, e ha continuato a dominare all'apice delle sue capacità, vincendo otto volte.

"Ho avuto la fortuna di giocare molte partite su questo campo", ha aggiunto. "Mi sento a disagio ad essere qui in un altro tipo di ruolo. È fantastico essere qui con tutti gli altri campioni".

Il grande svizzero sta preparando il suo ritorno, confermando all'inizio dell'anno che giocherà la Laver Cup a settembre e il torneo Swiss Indoors a Basilea, in Svizzera, a ottobre.

"È stato un anno positivo, indipendentemente dal tennis... Sono felice di essere qui in questo momento", ha dichiarato.

Fonte: edition.cnn.com