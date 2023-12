I punti salienti della storia

Roger Federer sopravvive alla paura del primo turno contro il 70° classificato Frances Tiafoe

L'adolescente statunitense batte Roger Federer alla distanza prima di perdere al quinto set

Federer, reduce dalla vittoria di Wimbledon, ha sminuito le sue possibilità di vincere il 20° torneo Major

Il diciannovenne ha sconvolto l'ordine naturale vincendo il primo set del loro incontro di apertura, prima di raddoppiare e vincere il quarto. Ma alla fine l'abilità e l'esperienza di Federer hanno avuto la meglio nel corso delle due ore e 37 minuti di incontro.

L'adolescente Tiafoe, che ha giocato con sicurezza nella sconfitta in cinque set nonostante sia stato surclassato dal numero 3 del mondo, è andato oltre il primo turno di uno Slam solo due volte.

Ha mostrato segni di ripresa vincendo il quarto set, strappando il servizio a Federer per portarsi sul 3-1, ma è stato troppo poco e troppo tardi per l'americano.

La vittoria nel primo set del nativo del Maryland ha segnato un miglioramento rispetto all'unica altra volta che i due si sono incontrati in campo, quando ha spinto Federer al tie-break del primo set ai Miami Open di marzo.

La vittoria di Federer ha alimentato l'attesa per l'incontro con il suo vecchio rivale, Rafael Nadal, sui campi duri dell'Arthur Ashe Stadium. I due sono pronti per un incontro di semifinale dopo che lo spagnolo ha sconfitto Dusan Lajovic per 7-6 (8-6), 6-2, 6-2 nell'incontro inaugurale.

Mentre Federer ha evitato un'ignominiosa uscita di scena, la seconda giornata ha visto un grande sconvolgimento: la campionessa femminile in carica Angelique Kerber è stata liquidata dalla giapponese Naomi Osaka in un set diretto, 6-3, 6-1. È solo la terza volta che una campionessa in carica esce dagli US Open al primo turno.

Il pubblico della tarda serata si è fatto sempre più rumoroso man mano che la partita andava avanti, incitando il giovane americano a strappare punti a Federer. Alla fine del quinto set ha strappato il servizio a Federer tra gli applausi del pubblico, negandogli il match winner.

Ma non è stato così, anche se, grazie a questo combattuto incontro, la sua sarà una carriera da seguire.

Chris Evert spiega perché è improbabile che Roger Federer vinca gli US Open

Sensazione adolescenziale

Tiafoe, che si dice sia un adolescente tranquillo e riflessivo, attribuisce gran parte del suo sviluppo a suo padre, Constant Tiafoe, un immigrato dalla Sierra Leone.

L'anziano Tiafoe ha contribuito a costruire, e in seguito è diventato il custode, del Junior Tennis Champions Center di College Park, nel Maryland, dove Frances si è allenato fin da bambino.

Mentre lavorava 24 ore su 24, suo padre fu costretto a trasferirsi in un magazzino vuoto del centro di tennis, dove i suoi due figli stavano con lui, dormendo su un lettino da massaggio, mentre la madre faceva i turni di notte come infermiera.

"Ovviamente non ero un ragazzo ricco, non avevo tutte le cose nuove o altro. Ma vivevo la vita. Potevo giocare a tennis gratuitamente, lo sport che amavo", ha raccontato alla CNN nel 2015.

A soli 15 anni, Tiafoe ha vinto il prestigioso Orange Bowl, diventando il più giovane campione di singolare maschile nella storia del torneo - un'impresa notevole se si considera l'elenco dei campioni precedenti, che comprende Roger Federer, Andy Roddick, Ivan Lendl, Jim Courier, John McEnroe e Bjorn Borg.

Mentre molti prodigi giovanili si sono avvicendati, il background unico di Tiafoe e la sua etica del lavoro lo distinguono dagli altri. Dei suoi genitori ha detto: "Con loro che si impegnavano così tanto, sentivo di non volerli deludere. Sentivo di non voler dare per scontate le loro opportunità".

Tiafoe è diventato professionista nel 2015, firmando come primo tennista presso l'agenzia Roc Nation Sports di Jay Z.

"Ovviamente Jay Z ha sicuramente attirato la mia attenzione", ha dichiarato Tiafoe al New York Times nel 2015. "Ho pensato che fosse molto bello che mi volesse in squadra".

Gli Stati Uniti non hanno prodotto un campione di singolare maschile nei Major dal 2003, anno in cui Andy Roddick si è imposto, e molti fan e scrittori sportivi sperano che il giovane Tiafoe possa fare tesoro della sua notevole sconfitta in cinque set per prenderne il testimone.

"Che serata per Tiafoe. Affronta una leggenda, una folla gigantesca, gioca così bene, cuore, coraggio, rimonta, tutto quanto. Grande spettacolo", ha twittato Jason Gay del Wall Street Journal.

"Speriamo che questa sconfitta lo spinga", ha aggiunto Dan Wolken di USA Today. "L'America ha bisogno di una stella del tennis".

Più di un test

Federer ha elogiato il gioco del suo avversario e ha riconosciuto che Tiafoe gli ha creato problemi.

"È stato più di un test, è stato un buon test. Penso che entrambi ci siamo divertiti qui... Sono molto contento del match, è stato emozionante ed è per questo che sono venuto a New York, per provare queste emozioni.

"È un grande giocatore e ha un grande futuro davanti a sé. Il quinto (set) è un lancio di moneta ed è andato a mio favore. "

Riferendosi ai problemi alla schiena che gli hanno causato problemi nelle ultime settimane, Federer ha dichiarato di essere felice di aver superato indenne il match d'esordio.

"Per superare un set a cinque devi essere a posto in qualche modo".

Federer: Vincere gli US Open sarebbe "uno scherzo".

L'apparizione dello svizzero a Flushing Meadows ha segnato la sua prima apparizione in un Major da quando ha sollevato la coppa a Wimbledon nel mese di luglio.

La sconfitta nel primo set contro il non favorito Tiafoe, classificato al 70° posto del mondo, ha fatto sì che nella sua prima ora in campo abbia perso più set agli US Open che nell'intero torneo di Wimbledon. Quest'anno non ha perso un set in tutto il torneo all'All England Club , primo uomo dopo Bjorn Borg nel 1976 a riuscirci.

La vittoria ha consegnato allo svizzero l'ottavo titolo record di Wimbledon in singolare e il suo 19° titolo assoluto. Ora sta cercando di vincere gli US Open per la prima volta dal 2008.

"Sarebbe uno scherzo se quest'anno vincessi tre Slam dal nulla", ha detto Federer a luglio, guardando a Flushing Meadows.

"So che se rimango in forma ho la possibilità di fare bene agli US Open, ma vincerli? Sì, a un certo punto mi sembra quasi di dover essere realista".

Ogni volta che lo svizzero ha vinto sia gli Australian Open che Wimbledon in una sola stagione, ha poi sollevato anche il trofeo degli US Open (2004, 2006 e 2007).

"Cercherò sicuramente di organizzarmi, di prepararmi e di essere pronto per avere le migliori possibilità di fare bene agli US Open", ha detto Federer.

Seguire l'esempio di Roger Federer per evitare infortuni, dice Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena.

