I punti salienti della storia

Roger Federer perde contro Juan Martin del Potro nella finale di Indian Wells

Roger Federer subisce la prima sconfitta del 2018

Juan Martin del Potro diventa il primo argentino a vincere a Indian Wells

Del Potro vince 6-4 6-7 (8) 7-6 (2)

Del Potro ha salvato tre match point nel set decisivo a Indian Wells, mentre il grande svizzero non è riuscito a servire per la sua 18ª vittoria consecutiva all'inizio del 2018.

Il 36enne Federer ha vinto il suo 20° titolo del Grande Slam agli Australian Open a gennaio e il mese scorso ha trionfato anche nei Paesi Bassi ottenendo la sua 97° vittoria nell'ATP Tour.

"Sono felicissimo di vincere un titolo come questo", ha dichiarato Del Potro al sito web dell'ATP, dedicando la sua prima vittoria in un Masters 1000 al suo amato cane Cesar, recentemente scomparso.

"Ho perso molte finali nei Masters 1000, ma oggi era il giorno giusto per me. Ho giocato un tennis incredibile, quasi tre ore, e battere Roger per la prima volta quest'anno significa molto per me".

Molto da festeggiare

Il 29enne Del Potro, che ha battuto Federer nei quarti di finale degli US Open lo scorso settembre, ha vinto anche in Messico all'inizio del mese, mentre continua la sua riabilitazione da una serie di infortuni.

Del Potro ha lottato contro gli infortuni da quando ha battuto Federer nella finale degli US Open del 2009 vincendo il suo primo Grande Slam e ha saltato quasi tutta la stagione 2010 dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al polso.

Dopo essere scivolato fuori dai primi 400 del mondo, Del Potro è tornato tra i primi cinque nel 2013, ma un altro infortunio al polso ha comportato un altro intervento chirurgico e gli ha fatto saltare la maggior parte della stagione 2014 e 2015.

"Non riesco a credere a questo momento", ha detto a proposito della sua vittoria al BNP Paribas Open. "Penso sempre a quello che ho fatto in passato, cercando di risolvere i miei problemi al polso.

"Ci sono riuscito, sto giocando di nuovo a tennis e vincendo titoli, quindi ho molte cose da festeggiare e questo trofeo è una di quelle".

Quando gli è stato chiesto cosa si aspetta da se stesso per il resto del 2018, ha risposto: "Non lo so, sto andando per la mia strada e sono molto soddisfatto del mio livello di tennis.

"Sono entusiasta di continuare a sorprendere me stesso, il tour e vedere cosa posso fare".

LEGGI: Rafael Nadal "vive con dolore e antidolorifici dal 2005".

LEGGI: Roger Federer giocherà gli Open di Francia?

Federer frustrato

È stato il dritto potente, marchio di fabbrica dell'argentino, ad aiutarlo a prendere il controllo in un primo set molto combattuto, vinto alla fine per 6-4 in 34 minuti.

Il secondo set è stato ancora più combattuto e, a volte, è stato costellato da quel tipo di qualità che aveva caratterizzato gli incontri tra i due una decina di anni fa.

Un drop shot di Federer, abilmente inseguito da Del Potro, è stato seguito da un pallonetto e poi da un hotdog dell'argentino, prima che altre due volée del 36enne ponessero fine a un punto sublime e facessero scatenare il pubblico.

Con nulla a separare i due dopo 12 giochi, il set è andato al tie-break e Federer ha festeggiato la vittoria per 7-5 quando il ritorno di servizio di Del Potro è andato lungo.

I suoi festeggiamenti, tuttavia, sono durati poco. Un challenge di Del Potro ha mostrato che il servizio dello svizzero era finito fuori, spingendo un frustrato Federer a sfogarsi con l'arbitro di sedia dopo che la sua selvaggia seconda di servizio era finita lunga più di un metro.

È stato poi il turno di Del Potro di rimpiangere un'occasione mancata, scaricando in rete il suo solito affidabile dritto mentre cercava il vincente sul match point.

Federer gli ha fatto pagare l'errore, vincendo i due punti successivi per portare la partita al terzo e decisivo set.

Con Federer in vantaggio 40-15 sul servizio e in vantaggio 5-4 dopo aver strappato il servizio a Del Potro nel game precedente, è stato ancora una volta l'enorme dritto dell'argentino a dettare i punti, pareggiando il punteggio al deuce.

Ha salvato un terzo match point, accarezzando dolcemente un colpo passante lungo la linea, prima che uno schiacciante vincente di dritto facesse disperare il solitamente elegante Federer sulla sua linea di fondo.

Del Potro ha poi dominato il tie-break decisivo, vincendo 7-2 e conquistando il suo primo titolo Masters 1000.

Federer si è sentito frustrato per aver buttato via tre match point sul servizio, ma dovrà leccarsi le ferite e andare avanti rapidamente con un altro Masters 1000 a Miami che inizierà mercoledì.

Anche lì Federer è il campione uscente.

"Penso che sia fondamentale rimanere positivi nei momenti difficili", ha dichiarato all'ATP. "Perché nella tua carriera, o come persona, avrai sempre degli alti e bassi. Non tutti i giorni splende il sole.

"Mi sento frustrato perché mi sono lasciato sfuggire un'opportunità come questa.

"Servendo 40-15, in qualsiasi partita probabilmente vinco - non so quale sia la statistica - il 90% circa.

"Quindi dovrebbe bruciare, come hai detto tu, per un po'. La domanda è: per quanto tempo? Non sarà lungo, ma è deludente parlare di una grande partita come questa, perdendo, anche se ero proprio lì.

"Ovviamente non c'è molto tempo per rimuginarci sopra. Come ho detto, sono contento per Juan Martin. È una partita difficile. Ho comunque trascorso una buona settimana qui. Alla fine della giornata vedo ancora gli aspetti positivi".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com