Roger Federer inizia il 2019 alla grande - ma è questo l'anno in cui un giovane cannoniere entra nei "big four"?

Il 37enne ha iniziato l'anno con il piede giusto, vincendo per la seconda volta consecutiva la Hopman Cup insieme alla compagna di squadra svizzera Belinda Bencic. È stato il riscaldamento perfetto per difendere, per la sesta volta, il titolo degli Australian Open.

Nonostante l'avanzare dell'età, Federer non vede l'ora di incrementare il suo record di 20 titoli del Grande Slam e di prolungare il dominio che un gruppo d'élite noto come i Big Four condivide da oltre un decennio.

Tra loro, Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno vinto ben 51 dei 62 grandi slam dall'edizione di Wimbledon del 2003.

L'anno scorso il loro regno non ha avuto fine: il trio si è spartito la vittoria del 2018.

Il britannico Andy Murray, che venerdì ha annunciato il suo imminente ritiro dallo sport, non è selezionato per il primo major dell'anno ma completa il gruppo. Ha tre trofei del Grande Slam a suo nome, oltre a un rispettabile livello di successo nel tour.

"Se sono fiducioso? Non lo so!" ha detto il maestro svizzero Federer a Christina MacFarlane della CNN prima dell'inizio dell'Open lunedì.

"Mi sono allenato molto bene, ho avuto un'altra grande stagione quest'anno, sono ancora felice di giocare e ho vinto le ultime due edizioni degli Australian Open, quindi sì, dovrei sicuramente andare lì con fiducia".

Nonostante la sua bacheca di trofei, Federer - considerato da molti il più grande tennista di tutti i tempi - è sceso di livello negli ultimi anni, con il serbo Djokovic e lo spagnolo Nadal che lo precedono nella classifica mondiale.

Djokovic, in particolare, sembra destinato a dominare questo sport ancora per un po'.

Il serbo, che ha messo fine a una fase di stasi vincendo gli ultimi due dei quattro major del 2018, sembra destinato a essere una forza irresistibile anche quest'anno. Con un record di sei titoli agli Australian Open, ha almeno le stesse probabilità di vincere a Melbourne del suo amico e rivale di lunga data Federer.

Il serbo, attuale numero uno della classifica ATP, è la testa di serie del torneo.

"Djokovic ha avuto un grande successo in Australia, l'ha vinta sei volte, e per come ha finito l'anno scorso è difficile non dire che sarà lui", ha detto ai giornalisti John McEnroe, leggenda del tennis e giornalista televisivo.

"Federer si è posizionato in modo tale da avere un buon percorso. È difficile scegliere".

Allora, dove sono i giovani?

Incredibilmente, non c'è ancora un vincitore di un Grande Slam maschile nato negli anni Novanta. Il più giovane, Marin Cilic, che ha vinto gli US Open 2014, è nato nel settembre 1988.

McEnroe sostiene che per i giocatori più giovani è sempre più difficile abbattere il gioco veloce e fisico dei loro avversari più anziani nel corso di un torneo estenuante.

"Il gioco è diventato più fisico e la palla è stata colpita più velocemente: è diventato più difficile per un giovane ragazzo essere in grado di resistere per sette partite", ha detto il sette volte campione del Grande Slam ai giornalisti a Melbourne.

Quindi potrebbe essere un altro veterano a spezzare la presa del quartetto sul tour.

In base ai numeri, la posizione migliore è quella di Juan Martin del Potro (n. 5), che però non sarà presente a Melbourne a causa di un infortunio. Oppure Cilic potrebbe ritrovare la grinta e la determinazione con cui ha battuto Kei Nishikori in set diretto a Flushing Meadows nel 2014.

Anche Kevin Anderson, secondo classificato con Djokovic a Wimbledon lo scorso anno, potrebbe rappresentare una sfida.

Tuttavia, McEnroe ritiene che si stia per cambiare aria.

"Credo che quest'anno sarà l'anno in cui vedrete uno di questi giovani ragazzi sfondare", ha detto.

Molti opinionisti, tra cui McEnroe, ritengono che il tedesco Alexander Zverev - avversario di Federer nella finale della Hopman Cup - sia il candidato più probabile a farsi avanti e a strappare un trofeo dello Slam.

Dopo aver sconfitto Djokovic alle ATP Tour Finals di Londra a novembre, battendo le teste di serie n. 1 e n. 2 in giorni consecutivi, il tedesco sta crescendo in fiducia, tecnica e abilità e nel 2019 il n. 4 del mondo ha buone possibilità di conquistare il suo primo trofeo Slam.

A lui si aggiungono altri forti pretendenti ventenni, come l'austriaco Dominic Thiem, il greco Stefanos Tsitsipas, il ragazzaccio australiano Nick Kyrgios, la coppia russa formata da Karen Khachanov e Daniil Medvedev e il britannico Kyle Edmund.

"La porta è aperta: se si guarda alla classifica, ci sono molti giocatori in grado di fare un grande passo avanti", ha detto McEnroe.

"Credo che quest'anno ci sarà un cambio della guardia. Che si tratti di Zverev, o di uno degli altri, come Khachanov o Tsitsipas, li vedremo fare qualcosa di grande".

Ma perché questo accada, e perché il mondo abbracci una nuova generazione di superstar, la vecchia guardia dovrà prima farsi da parte.

