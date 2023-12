Roger Federer: Il potere e la presenza dell'uomo da 120 milioni di dollari

Dieci anni dopo, la leggenda svizzera va ancora forte ed è il secondo favorito per la conquista di un nono titolo da record all'All England Club quando il torneo inizierà la prossima settimana.

Il trentasettenne Federer sarà anche il miglior giocatore maschile di tutti i tempi con il record di 20 vittorie nei grandi slam (e 10 secondi posti), ma la sua aura e la sua popolarità vanno ben oltre la somma dei suoi titoli.

Forse ha a che fare con la sua longevità e il suo stile di gioco elegante. Ma secondo Roddick, quel momento a porte chiuse, poco dopo essere andato sotto 16-14 nel quinto set di un'epica finale, la dice lunga sull'uomo stesso.

"Non ci sono spogliatoi separati o altro, quindi sono entrato ed ero piuttosto devastato", ha detto Roddick alla CNN Sport. Ero incredulo, scioccato e pieno di emozioni, e poi è arrivato il suo team".

"Avrebbero dovuto festeggiare. Assolutamente. L'ho visto con la coda dell'occhio, ha dato loro uno di quei cartelli con scritto 'Fate silenzio' e mi ha indicato, poi sono usciti e hanno continuato a fare le loro cose in un'altra parte dell'All England Club.

"Ho pensato che fosse un gesto di riguardo. Ho pensato che probabilmente non era necessario, visto che si tratta di un'intera vita di lavoro. Ma è stato una sorta di microcosmo del suo modo di pensare".

'Grande atteggiamento'

Nonostante abbia raggiunto tre finali, Roddick non ha mai vinto quel titolo di Wimbledon che si aggiunge alla corona degli US Open del 2003, ma l'americano - il cui servizio era veloce come la sua arguzia - ha mantenuto i contatti con Federer dopo aver abbandonato il tennis agli US Open del 2012.

Federer ha partecipato a una raccolta fondi per la fondazione di Roddick ad Austin, in Texas, lo scorso settembre - tra gli US Open e la Laver Cup - e, a quanto ricorda l'americano, ha mostrato poche pretese.

Questo da parte di uno dei nomi più riconoscibili al mondo, che ha intascato più di 120 milioni di dollari in premi e molti altri in sponsorizzazioni, per non parlare dei quasi 13 milioni di follower su Twitter e degli ancor più numerosi like su Facebook.

"Non so come faccia ad avere abbastanza ore nella giornata, ma lo ha fatto", ha detto Roddick. "È atterrato, ha un ottimo atteggiamento. È molto perspicace. Durante il viaggio in macchina verso gli eventi che organizzavamo, la maggior parte delle persone diceva: 'Ehi, a che ora parto? Ho bisogno di un aereo".

E lui: "Cosa posso fare per aiutare di più oggi? C'è qualche messaggio che dobbiamo trasmettere? C'è qualcosa che posso chiedere ai vostri donatori?" Ha questo modo di fare grandi domande e di sfruttare al massimo il tempo che gli viene concesso".

La maggior parte delle superstar è un po' strana

Nonostante l'avanzare dell'età, in termini tennistici non sorprenderebbe nessuno se Federer aggiungesse altri grandi slam prima di ritirarsi. Ma la sua leggenda racconterà di un artista che aveva tutti i colpi e allo stesso tempo faceva sembrare le cose semplici per la maggior parte del tempo, come ha notato il più professionale Roddick.

"Non credo che sia così ingenuo da dire: 'Oh, sono solo un altro ragazzo che gioca a tennis'", ha detto Roddick. "Non lo pensa e non dovrebbe pensarlo, perché non lo è. Ma credo che capisca il potere che ha e credo che sia intrinsecamente una persona vera, onesta e buona".

"Ma la mia più grande fonte di gelosia è guardarlo mentre si allena, è libero e facile. Non sembra che ci sia molto stress il giorno prima di uno Slam. Saluta ancora tutti tra un punto e l'altro ed è in grado di operare con questa facilità e calma".

Lo stimato allenatore e analista televisivo di ESPN Darren Cahill ha detto che se si vendessero i biglietti per le sessioni di allenamento di Federer "si potrebbe finanziare l'ATP Challenger Tour per 20 anni", riferendosi al secondo livello della scala professionale del tennis.

Cahill ha allenato Lleyton Hewitt quando il grintoso giocatore di baseball e Federer stavano scalando le classifiche insieme. Era anche un buon amico dell'allenatore che ha plasmato Federer e il suo gioco, Peter Carter, prima che il suo collega australiano morisse in un incidente stradale mentre era in vacanza in Sudafrica nel 2002.

Ha fatto eco ai sentimenti di Roddick riguardo al comportamento di Federer.

"È una delle persone più normali che conosca, mentre la maggior parte delle superstar è sempre un po' strana", ha detto Cahill alla CNN Sport. "Devi essere un po' strano per essere così guidato da te stesso, per inseguire i tuoi sogni e per mettere da parte così tanto per poterli inseguire, ma lui ha un modo di farlo e di essere così motivato ma anche maledettamente normale.

"Penso che sia questo il motivo per cui così tante persone reagiscono a lui nel modo in cui lo fanno e possono entrare in contatto con lui e penso che questa sia una grande parte della sua personalità".

Dire addio

Federer ha disputato il suo primo incontro a Wimbledon contro Jiri Novak nel 1999, perdendo in cinque set contro il ceco. È l'unico partecipante al torneo di allora a giocare ancora oggi.

A distanza di tanti anni, Federer continua a prosperare e domenica scorsa ha conquistato il suo 10° titolo nella tappa di Wimbledon ad Halle e il 102° in totale. Altri sette titoli e raggiungerà il record maschile di Jimmy Connors.

Le Olimpiadi del prossimo anno a Tokyo saranno probabilmente un grande obiettivo, dato che l'unica argenteria che manca alla sua bacheca dei trofei - che deve essere grande come una villa - è un oro olimpico in singolare.

Federer ha dichiarato che quando si ritirerà, non vuole che sia un momento triste. Roddick, che ha annunciato bruscamente il suo ritiro, spera che il suo amico abbia un addio prolungato.

"Mi sembra quasi che il mondo del tennis, dello sport e del mondo intero meriti di salutarlo in ognuno di questi punti", ha detto.

"Non si può dire a qualcuno come comportarsi, ma sono sicuro che molte persone apprezzerebbero la possibilità di salutarlo".

Fonte: edition.cnn.com