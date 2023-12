Notizie salienti

Roger Federer: Il fuoriclasse svizzero giocherà gli Open di Francia?

Federer ha saltato lo swing su terra battuta dello scorso anno per concentrarsi su Wimbledon

Tornato al numero 1, il fuoriclasse svizzero sta giocando uno dei suoi migliori tennis

Il "Re della terra battuta" Rafael Nadal è attualmente infortunato.

Federer ha vinto il suo unico titolo agli Open di Francia nel 2009

Federer intende decidere dopo gli Open di Miami, che si concluderanno il 1° aprile, e il record di 20 volte vincitore di un Grande Slam maschile afferma che la sua scelta non si baserà sullo stato dei due più grandi rivali della sua carriera, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Il "Re della terra battuta", con 10 titoli agli Open di Francia, Nadal è attualmente alle prese con il suo ultimo infortunio, un problema all'anca, mentre Djokovic sta trovando difficile il rientro da un problema al gomito. Il 12 volte campione del Grande Slam è stato sconfitto questa settimana a Indian Wells dal qualificato giapponese Taro Daniel.

"Se giocherò o meno sulla terra battuta non dipende da Rafa o Novak, né se giocheranno o meno", ha detto Federer ai giornalisti a Indian Wells, dove mercoledì ha battuto Jeremy Chardy 7-5 6-4 per rimanere imbattuto nel 2018 e avvicinarsi alla difesa del titolo nel deserto della California.

"Dipende davvero da cosa voglio fare, da come mi tengo libero da infortuni, da come mantengo il fuoco acceso, da cosa mi dice la mia testa?

Cosa sono in vena di fare, in sostanza?". È piuttosto semplice".

Quando Roger Federer ha vinto gli Open di Francia

Per i fan degli Open di Francia le notizie non sono buone. Roger Federer salterà l'intero torneo su terra battuta, il che significa che salterà il Roland Garros per il terzo anno consecutivo.

Federer è sempre stato meticoloso nella programmazione e l'anno scorso le cose hanno funzionato perfettamente per lui quando è tornato dall'infortunio al ginocchio che ha compromesso la sua campagna 2016.

Ha scelto di saltare lo swing su terra battuta per prepararsi a Wimbledon - e ha vinto all'All England Club senza cedere un set.

Probabilmente per Federer è stato più facile evitare la terra battuta all'epoca, perché era all'inizio del suo ritorno.

Tuttavia, dopo aver saltato gli Open di Francia lo scorso anno, l'allenatore e amico di lunga data di Federer , Severin Lüthi, ha dichiarato al New York Times: "Sono molto fiducioso che Roger giocherà di nuovo gli Open di Francia".

Madrid in programma?

Se Federer evitasse di nuovo la terra battuta, aiuterebbe senza dubbio il suo fisico di 36 anni e aumenterebbe le sue possibilità di ripetere il successo a Wimbledon. Ha già detto che non giocherà a Monte Carlo il mese prossimo, per cui Madrid e Roma, a maggio, sono i suoi obiettivi se vuole realisticamente partecipare al Roland Garros, il secondo grande slam della stagione.

Data la sua forma dominante, Federer deve essere tentato.

È tornato al numero 1 a febbraio dopo cinque anni di assenza - diventando il più vecchio numero 1 - e ha sconfitto Nadal per cinque volte di seguito, dopo che lo spagnolo aveva sempre vinto i loro duelli.

Nessuna di queste vittorie è stata ottenuta sulla terra battuta, ma questa stagione potrebbe segnare la più grande opportunità per Federer di superare Nadal agli Open di Francia - cosa che non ha mai fatto - anche se il maiorchino è in forma al 100%.

"Se giocherà, sarà uno dei più grandi rivali di Nadal", ha detto giovedì Toni, zio di Nadal e suo allenatore durante la scorsa stagione, a un gruppo di giornalisti durante una conferenza a Murcia, in Spagna.

Federer è 0-5 contro Nadal sulla terra battuta parigina, subendo una delle sue peggiori sconfitte di sempre nella finale del 2008, quando ottenne solo quattro giochi.

Nel frattempo, Nadal ha sconfitto Federer nel grande slam a cui quest'ultimo è maggiormente associato, Wimbledon, un mese dopo il 2008, in quello che molti considerano il più grande incontro di tennis di tutti i tempi.

Quando Federer ha conquistato la sua unica corona degli Open di Francia nel 2009, non ha dovuto affrontare Nadal. Ha battuto Robin Soderling in finale, dopo che lo svedese aveva organizzato uno dei più grandi shock di sempre per il tennis, eliminando Nadal negli ottavi di finale.

"Certo, mi piacerebbe giocare contro Rafa sulla terra battuta, al meglio dei cinque set, non fraintendetemi", ha detto Federer. "Mi piacerebbe vedere cosa accadrebbe ora.

"Ma non c'è assolutamente nessuna garanzia che avrei più possibilità ora rispetto a prima. Penso ancora che sia l'uomo da battere sulla terra battuta e che sarà per sempre forse il più grande giocatore di tutti i tempi sulla terra battuta, a mani basse".

Sono un giocatore da terra battuta

Se non ci fosse Nadal di mezzo, dove sarebbe Federer in questa lista? Da qualche parte vicino alla cima.

Attualmente detiene la 14ª migliore percentuale di vittorie tra i giocatori maschili sulla terra battuta secondo l'ATP, dopo aver perso i suoi primi 11 incontri di alto livello su questa superficie. Nadal, ovviamente, è in testa.

Federer si è ritirato dagli Open di Francia del 2016, a causa di problemi al ginocchio e alla schiena, e l'anno scorso non ha giocato l'intero torneo su terra battuta per prepararsi a Wimbledon. La decisione si è rivelata un colpo di genio, visto che non ha perso nemmeno un set e ha conquistato l'ottavo titolo di Wimbledon.

Nonostante i suoi successi più noti sui campi d'erba e duri, Federer è cresciuto sulla terra battuta.

"Sono un giocatore di terra battuta, essenzialmente", ha detto dopo la sua uscita di beneficenza Match for Africa a San Jose all'inizio di marzo. "Ho giocato anche indoor sulla terra battuta, era il mio campo in inverno.

"Mi piaceva giocare sulla terra battuta. All'inizio del tour è stata dura perché ho perso i primi 11 incontri, poi all'Open di Francia ci è voluto del tempo per vincere e la gente ha pensato: 'Non gli piace la terra battuta'.

Forse perché sulle altre superfici i risultati sono arrivati più facilmente e più velocemente".

"Con il tempo, visto che hai più successo sul duro, sull'erba e al chiuso, inizi anche a programmare un po' di più il tuo calendario in base a questo".

Ma ha aggiunto: "Sono davvero felice della mia carriera sulla terra battuta".

Dopo aver iniziato l'anno con un bilancio di 17-0, sottolineato dalla vittoria del suo 20° major agli Australian Open di gennaio, Federer ha perso due partite di fila per la prima volta dal 2014.

edition.cnn.com