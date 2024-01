Roger Federer eliminato da Wimbledon da Hubert Hurkacz ai quarti di finale

Era la prima volta che la ventiquattrenne stella del tennis polacco raggiungeva i quarti di finale, mentre Federer era alla sua diciottesima partecipazione.

Se l'uscita di scena dell'otto volte campione è stata una sorpresa, lo è stata ancora di più il modo in cui Hurkacz ha trionfato in tre set, 6-3 7-6 (7-4) 6-0.

Il 39enne Federer cercava di diventare l'uomo più anziano a raggiungere le semifinali di Wimbledon nell'era Open, ma è sembrato l'ombra del giocatore che ha calcato il Centre Court per tanti anni.

Il fuoriclasse svizzero ha commesso 31 errori non forzati, mentre Hurkacz ne ha commessi appena 12.

Federer si è sottoposto a due interventi al ginocchio nel 2020 e puntava a conquistare il nono titolo di Wimbledon sulla sua superficie preferita, l'erba.

A giugno si era ritirato dagli Open di Francia dopo la vittoria al terzo turno contro Dominik Koepfer per proteggere il ginocchio.

La sconfitta di Federer di mercoledì è stata solo la quattordicesima in 119 partite a Wimbledon e la prima sconfitta in set diretti nel Grande Slam su erba dal 2002, l'anno prima del suo primo titolo.

"Ho notato gli errori, i punti goffi di Roger e ovviamente l'ultimo set, 6-0", ha dichiarato alla BBC il tre volte campione di Wimbledon Boris Becker.

L'obiettivo è giocare

Di fronte ai media che gli chiedevano se stesse pensando di ritirarsi, Federer ha risposto che non ha in mente di smettere di giocare.

"No, si tratta solo di avere una prospettiva", ha detto Federer ai giornalisti. "Hai bisogno di un obiettivo quando stai affrontando la riabilitazione con quello che ho fatto.

"Non si può pensare all'intera montagna da scalare in una volta sola. Devi procedere per gradi. Wimbledon è stato il primo super passo.

"Per me, ora che è finita, devi rivalutare tutto. Bisogna sedersi, parlarne, capire cosa è andato bene, cosa non è andato bene, a che punto è il corpo, a che punto è il ginocchio, a che punto è la mente?

"Devo solo parlare con la squadra, prendermi il mio tempo, non sentirmi affrettato da voi [i media] o da chiunque altro. Devo prendermi il mio tempo, prendere la decisione giusta, quella che voglio prendere e dove mi sento più a mio agio.

"È questo il punto in cui mi trovo. Ma no, non spero che questo accada. L'obiettivo è giocare, ovviamente".

Hurkacz disputerà la sua prima semifinale del Grande Slam: è solo il secondo polacco a raggiungere gli ultimi quattro posti a Wimbledon dopo Jerzy Janowicz nel 2013.

Il polacco affronterà venerdì l'italiano Matteo Berrettini, mentre Novak Djokovic incontrerà Denis Shapovalov nell'altra semifinale.

A caccia del suo 20° titolo del Grande Slam, Djokovic ha sconfitto mercoledì l'ungherese Marton Fucsovics per 6-3 6-4 6-4, mentre il canadese Shapovalov ha superato il russo Karen Khachanov per 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4.

Nel frattempo Berrettini ha avuto la meglio sul canadese Felix Auger-Aliassime, con l'italiano che ha vinto in quattro set - 6-3 5-7 7-5 6-3.

