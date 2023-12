I punti salienti della storia

Roger Federer conquista il 100° titolo con la vittoria di rivincita su Stefanos Tsitsipas

Roger Federer raggiunge i 100 titoli in carriera

Vince il titolo di Dubai per l'ottava volta

Solo Jimmy Connors (109) lo precede

Il 37enne maestro svizzero è solo il secondo dopo l'americano Jimmy Connors a raggiungere il secolo di vittorie nei tornei, una corsa iniziata nel 2001 a Milano.

"È un sogno che si avvera", ha dichiarato Federer dopo aver ottenuto il suo ultimo trionfo per 6-4 6-4 in soli 69 minuti.

Si è trattato anche di una parziale rivincita per la cocente sconfitta subita da Federer contro l'emergente Tsitsipas negli ultimi 16 anni della difesa della corona degli Australian Open a gennaio.

Federer, che torna al numero quattro del mondo, ha dovuto sopportare un'attesa frustrante da quando ha sollevato il suo 99° trofeo a livello di tour lo scorso ottobre a Basilea, mentre il 20enne Tsitsipas era fresco di vittoria agli Open di Marsiglia lo scorso fine settimana.

"Sono felicissimo. È fantastico vincere il mio ottavo titolo qui a Dubai e in combinazione con il mio 100° titolo in singolare", ha dichiarato.

"Condizioni difficili e avversari difficili. Vincere a Marsiglia e poi venire qui è stato difficile per Stefanos".

Federer in forma smagliante

Federer si è imposto sul suo giovane avversario fin dall'inizio, strappandogli il servizio nel primo game e salvando due palle break quando serviva per il set d'apertura.

Il secondo è stato più combattuto, ma Federer ha fatto il suo salto di qualità contro il partente Tsitsipas nel nono gioco e ha servito all'amore per conquistare il titolo ed entrare nei libri di storia del tennis.

Lo svizzero Roger Federer posa con il trofeo dopo aver conquistato il suo 100° titolo in carriera.

"Non so se fosse nato quando ho vinto il mio primo titolo", ha scherzato sul suo giovane avversario nelle interviste a bordo campo, ma la longevità di Federer è stata notevole.

Dal suo primo titolo a 19 anni, Federer ha vinto almeno un trofeo in ogni stagione, con almeno quattro titoli in 16 delle ultime 18 stagioni, compreso il record di 20 titoli del Grande Slam.

Il francese Julien Boutter lo affrontò in quella finale di Milano e all'epoca non aveva idea che avrebbe dominato il tennis per così tanti anni.

"Era ancora così giovane, ancora lontano dalla top 10, per non parlare del miglior giocatore del mondo. Non è possibile dirlo, ma non è impossibile per lui", ha dichiarato alla CNN.

Davanti a lui c'è solo Connors con 109 titoli, alla portata di Federer se riuscirà a rimanere motivato e senza infortuni.

"Sono solo felice di essere ancora in salute, di avere una squadra meravigliosa, la mia famiglia che mi ha sostenuto per tanto, tanto tempo. Non li ringrazierò mai abbastanza", ha detto.

Se raggiungerò traguardi come questo lungo il percorso sarà meraviglioso, ma non sono qui per infrangere tutti i record".

Visita CNN.com/Sport per ulteriori notizie, articoli e video

"Quello che ha fatto Jimmy è stato un risultato incredibile e dovrebbe esserne orgoglioso. Io sono orgoglioso di altre cose che ho fatto. È stata una serata speciale giocare con Stefanos e vedere il futuro che si prospetta. Fa parte del viaggio".

Anche il battuto Tsitsipas, che è entrato nella top 10 dopo i suoi recenti exploit, è stato caloroso nel lodare il suo eroe del tennis.

"È un onore giocare contro Roger, ti idolatro da quando ero bambino e ti guardavo in TV.

"Vorrei congratularmi personalmente con te per i 100 anni. Hai creato la storia del tennis", ha detto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com