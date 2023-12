Notizie salienti

Roger Federer batte Serena Williams nella battaglia delle leggende del tennis

Storico scontro di doppio misto alla Hopman Cup

La Svizzera di Federer batte gli Stati Uniti a Perth

In coppia con Belinda Bencic, Federer ha battuto la Williams e Frances Tiafoe per 4-2 4-3 (5-3) per dare alla Svizzera una vittoria per 2-1 sugli Stati Uniti nel loro incontro di round robin.

Soprattutto, è stata la prima e probabilmente l'ultima volta che i tifosi hanno potuto vedere i due tennisti, considerati i più grandi di tutti i tempi, sfidarsi a rete in un incontro competitivo - e al termine dell'incontro hanno anche avuto il tempo di posare per un selfie che sicuramente diventerà virale.

Alla fine Federer ha conquistato la vittoria per il campione in carica, conquistando il punto vincente nel tie-break tronco utilizzato nel doppio misto con una perfetta volée angolata.

Il maestro svizzero aveva parlato prima dell'incontro del suo nervosismo nell'affrontare il temuto servizio di Serena e i suoi timori sono sembrati confermati dal fatto che non è stato in grado di far fronte a due servizi nel suo game di apertura, ma in seguito ha preso il controllo della partita con Bencic.

"Ero nervoso al rientro perché è un servizio meraviglioso e non si riesce a leggerlo", ha detto Federer nelle interviste post-partita.

"È stato molto divertente e lei è una grande campionessa. Si vede quanto sia concentrata e questo è ciò che amo di lei".

In realtà, a Serena non è stata data la possibilità di mostrare gran parte dell'abilità nel doppio che le ha permesso di vincere 16 titoli del Grande Slam in questa disciplina, oltre ai 23 in singolare.

Il compagno Tiafoe ha perso il servizio e le americane hanno perso il set d'apertura e lei è apparsa anche alle prese con un infortunio alla spalla destra, anche se ha ribadito che non è preoccupante in vista degli Australian Open.

Tuttavia, nonostante la deludente sconfitta che impedisce agli Stati Uniti di raggiungere la finale di un evento che hanno vinto per sei volte, Serena ha chiaramente apprezzato il fatto di essersi messa alla prova contro Federer.

"È stata una grande esperienza, mi dispiace che sia finita, mi stavo solo riscaldando", ha scherzato.

Serena non ha avuto dubbi sullo status del vincitore di 20 grandi slam.

"Voglio dire che è il più grande di tutti i tempi, sia dentro che fuori dal campo", ha detto.

L'attesissimo scontro è stato il momento clou della 31a edizione della Hopman Cup, con un record di 14.029 spettatori alla Perth Arena per assistere all'incontro.

La Svizzera difenderà il suo record di imbattibilità contro la Grecia nell'ultima partita del round robin giovedì, mentre gli Stati Uniti affronteranno la Gran Bretagna.

Serena e Fed vincono i singolari

In precedenza, la Williams aveva dimostrato il suo valore agonistico superando il difficile incontro di singolare con la Bencic e pareggiando i conti sull'1-1 dopo la vittoria di Federer su Tiafoe per 6-4 6-1 in un set.

In vantaggio per 4-1 nel primo set, la Williams sembrava destinata a una comoda vittoria, finché la sua avversaria ventunenne non ha risposto vincendo i cinque giochi successivi e conquistando l'incontro.

La Williams, che si sta preparando per il primo Grande Slam della stagione, ha migliorato il suo gioco sotto pressione e ha vinto i due successivi per un 4-6 6-4 6-3 e per preparare una finale competitiva con Federer.

"È stato sicuramente un sollievo. Ha giocato davvero bene. Sapevo di poter giocare meglio", ha detto.

Anche Federer è apparso in ottima forma per difendere la sua corona degli Australian Open, conquistando un solo break per aggiudicarsi il primo set contro la sua avversaria ventenne e poi vincendo il secondo.

Nel frattempo, in ambito WTA, Venus, sorella maggiore di Serena, ha dimostrato di essere ancora una forza battendo Victoria Azarenka per 6-3 1-6 6-3 in una battaglia tra ex numero uno del mondo all'Auckland Classic.

Le due sono rimaste in campo per oltre due ore nel loro incontro di primo turno, prima che Venus riuscisse a spuntarla nel sesto gioco della finale per ottenere la vittoria. "Forse è stata una delle partite di primo turno più difficili che abbia mai giocato", ha dichiarato.

A Brisbane, Naomi Osaka, che ha battuto Serena Williams nella controversa finale degli US Open lo scorso settembre, ha dimostrato che sarà una forza nel tentativo di vincere altri grandi slam, raggiungendo i quarti di finale con una vittoria per 6-3 6-2 su Destanee Aiava.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com