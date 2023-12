Roger Federer afferma che un "malinteso" ha causato un'accesa discussione con l'arbitro di sedia durante la vittoria dell'Open di Francia

Il 39enne è stato coinvolto in un acceso scambio di battute con l'arbitro di sedia dopo che gli era stata comminata una time violation per aver impiegato troppo tempo tra un punto e l'altro.

La discussione con l'arbitro si è protratta a lungo, con Federer chiaramente confuso dalla situazione. È stato poi visto fare domande a Cilic mentre era in piedi a rete.

"Non mi sembrava di giocare in modo particolarmente lento [...] mi sembra sempre di non far aspettare molto il mio avversario, ma chiaramente Marin voleva andare più veloce. Ora, non me ne sono reso conto", ha detto Federer, minimizzando l'incidente.

"Sento che si è trattato di un malinteso a molti livelli. Non l'ho capito e non l'ho capito, e credo di essere nuovo nel nuovo tour".

"È stato piuttosto interessante viverlo. Mi ha dato un po' di energia nel match, cosa che mi è piaciuta".

L'acceso dibattito non ha impedito a Federer di avanzare al terzo turno del Roland Garros, battendo alla fine Cilic per 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2.

Lo svizzero è tornato solo di recente da un grave intervento al ginocchio subito lo scorso anno e ha giocato solo tre volte negli ultimi 17 mesi.

Prima del torneo su terra battuta, Federer ha sminuito le sue possibilità di vincere il Grande Slam, ma al prossimo turno affronterà il tedesco Dominik Koepfer, 59° classificato.

Fonte: edition.cnn.com